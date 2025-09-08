Mbi 1,300 artistë bojkotojnë institucionet izraelite të filmit për shkak të Gazës

Më shumë se 1,300 artistë, përfshirë emra të njohur të Hollivudit, janë zotuar se nuk do të bashkëpunojnë me institucionet izraelite të filmit, të cilat i akuzojnë për përfshirje në shkelje ndaj palestinezëve, teksa Izraeli vazhdon luftën në Gaza.
Në deklaratën e publikuar të hënën, artistët – mes tyre Olivia Colman, Ayo Edebiri, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton dhe Javier Bardem – denoncuan “tmerrin e pandërprerë” në Gaza.
“Inspiruar nga Filmmakers United Against Apartheid, që dikur refuzuan të shfaqnin filmat e tyre në Afrikën e Jugut gjatë aparteidit, ne zotohëmi të mos shfaqim filma, të mos marrim pjesë apo të bashkëpunojmë me festivale, kinema, transmetues dhe kompani prodhimi izraelite që janë të implikuara në gjenocid dhe aparteid ndaj popullit palestinez,” thuhet në deklaratë. /mesazhi