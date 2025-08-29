Mbi 140 persona dyshohen të vdekur pasi një anije me emigrantë mbytet gjatë udhëtimit drejt Spanjës

Më shumë se 140 persona dyshohet të kenë humbur jetën pasi një anije me emigrantë që po shkonte drejt Ishujve Kanarie të Spanjës u fundos në brigjet e Mauritanisë, raportojnë mediat spanjolle, transmeton Anadolu.
Autoritetet mauritaneze i kanë thënë agjencisë spanjolle të lajmeve EFE se të paktën 70 trupa janë gjetur, së bashku me 17 të mbijetuar.
OJQ-ja spanjolle “Kufijtë që Ecin” raportoi se rreth 160 persona besohet se po udhëtonin në anije.
“Kjo është një nga tragjeditë më të mëdha të verës”, ka thënë Helena Maleno, drejtuese e organizatës, për transmetuesin spanjoll “Cadena Ser”.
Mbytja e anijes ka ndodhur rreth 60 kilometra në veri të kryeqytetit mauritanez Nouakchott, sipas EFE-s, megjithëse anija ishte nisur nga Gambia.
Rruga e migrimit e Ishujve Kanarie, e cila përfshin kalimin e Atlantikut nga Afrika veriperëndimore në arkipelagun spanjoll, konsiderohet si një nga më vdekjeprurëset në botë.
Shifrat zyrtare tregojnë se gati 47.000 njerëz kanë arritur në Ishujt Kanarie në vitin 2024, por organizata “Kufijtë që Ecin” vlerëson se mbi 9.750 kanë vdekur gjatë rrugës.