Mbi 2.000 fëmijë palestinezë të arrestuar nga forcat izraelite që nga tetori 2023

Shoqata e të Burgosurve Palestinezë ka njoftuar se më shumë se 2.000 fëmijë palestinezë janë arrestuar nga forcat izraelite që nga tetori i vitit 2023, ndërsa 350 prej tyre vazhdojnë të mbahen në kushte të rënda.
Në raportin e publikuar të mërkurën, organizata thekson se autoritetet izraelite po i nënshtrojnë fëmijët palestinezë praktikave që fillojnë me frikësim dhe arrestim, e vazhdojnë me torturë, uri të detyruar dhe mohim të kujdesit shëndetësor.
Sipas organizatës, mbajtja e fëmijëve në paraburgim pa akuza dhe pa një datë të caktuar lirimi përbën një shkelje dhe krim shtesë, duke i lënë ata në pasiguri dhe duke ua cenuar stabilitetin familjar dhe arsimor.
Shoqata u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime konkrete për lirimin e fëmijëve të ndaluar në mënyrë arbitrare, të sigurojnë hetime dhe të ndalin torturën, urinë e detyruar dhe mohimin e trajtimit mjekësor. /mesazhi