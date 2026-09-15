Mbi 200 regjisorë izraelitë mbështesin krijuesit e “NAZA”-s, dokumentarit për gjenocidin në Gaza

Më shumë se 200 regjisorë izraelitë kanë nënshkruar peticion në mbështetje të krijuesve të NAZA-s, një dokumentar që paraqet dëshmi nga personeli ushtarak dhe i inteligjencës izraelite në lidhje me operacionet e ushtrisë në Gaza, raportuan të hënën mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Nënshkruesit përfshijnë regjisorët e shquar Ari Folman, Shlomi Elkabetz, Ran Tal dhe Michal Aviad. “Roli qendror i artit dhe gazetarisë është të mbajnë një pasqyrë përpara shoqërisë në të cilën ato ekzistojnë”, tha peticioni.
Iniciativa erdhi mes kritikave dhe kërcënimeve në rritje drejtuar krijuesve të filmit, Yuval Abraham dhe Rachel Szor, pasi dokumentari fitoi Çmimin Special të Jurisë në Festivalin e 83-të Ndërkombëtar të Filmit në Venecia.
Ministri izraelit i Kulturës dhe Sportit, Miki Zohar e quajti punën e regjisorëve një akt “tradhtie” dhe tha se do të kërkonte të revokonte shtetësinë e tyre izraelite. Ministri i kulturës nuk ka fuqinë për të revokuar shtetësinë në mënyrë të njëanshme. Një masë e tillë do të kërkonte proces formal ligjor që përfshin ministrin e Brendshëm dhe gjykatat sipas ligjit izraelit.
NAZA, prodhuar nga gazeta britanike “The Guardian” dhe “JW Films”, bazohet në intervista me 24 persona anonimë të ushtrisë dhe inteligjencës izraelite në lidhje me mbikëqyrjen, përzgjedhjen e objektivave dhe sulmet në Gaza.
Filmi merr emrin nga shkurtesa ushtarake hebraike për “dëm kolateral”, duke iu referuar numrit të vlerësuar të civilëve që pritet të vriten në një sulm. Të intervistuarit përshkruajnë përdorimin e inteligjencës artificiale dhe mbikëqyrjes masive për të identifikuar objektivat si dhe sulmet e miratuara pavarësisht viktimave të parashikuara civile.
Abraham dhe Szor thanë se dokumentari përqendrohet në politikat institucionale, urdhrat dhe praktikat operative në vend të sjelljes së keqe të izoluar nga ushtarë individualë. Ushtria izraelite hodhi poshtë akuzat e filmit dhe vuri në dyshim besueshmërinë e dëshmive nga burime anonime, identitetet, gradat dhe fushat e përgjegjësisë të të cilave nuk mund të verifikoheshin.
Ushtria izraelite mohoi se inteligjenca artificiale përcakton se cilat objektiva sulmohen, duke thënë se vendimet për përzgjedhjen e sulmeve dhe autorizimin merren nga personeli njerëzor në përputhje me direktivat ushtarake.
Abraham dhe Szor më parë kanë punuar në dokumentarin fitues të çmimit Oscar, “No Other Land”, së bashku me regjisorët palestinezë Basel Adra dhe Hamdan Ballal.