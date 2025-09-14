Mbi 20,000 ushtarë izraelitë të plagosur nga lufta në Gaza, rastet mendore tejkalojnë plagët fizike

Ministria e Mbrojtjes së Izraelit ka njoftuar se mbi 20,000 ushtarë janë plagosur që nga fillimi i luftës në Gaza, me më shumë se gjysmën që vuajnë nga probleme të shëndetit mendor.
Sipas të dhënave:
- Rreth 56% e të plagosurve kanë zhvilluar PTSD ose çrregullime të tjera mendore.
- Pothuajse 45% kanë lëndime fizike, ndërsa 20% vuajnë njëkohësisht nga probleme mendore dhe fizike.
- Të paktën 99 ushtarë kanë pasur nevojë për proteza pas amputimeve, 16 janë paralizuar, 56 janë klasifikuar me aftësi të kufizuara mbi 100% dhe 24 me paaftësi të plotë.
- Rreth 64% e rasteve janë rezervistë, ndërsa çdo muaj trajtohen rreth 1,000 ushtarë të rinj të plagosur. /mesazhi