Mbi 350 palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza që nga armëpushimi

Të paktën 357 palestinezë janë vrarë dhe 903 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit më 10 tetor, thanë sot autoritetet lokale, trasnsmton Anadolu.
Shumica e viktimave janë gra dhe fëmijë, tha Zyra Mediale e Qeverisë së Gazës në një deklaratë.
Zyra tha se 38 persona janë ndaluar në mënyrë arbitrare nga ushtria izraelite, duke dokumentuar gjithsej 591 shkelje izraelite të armëpushimit, përfshirë të shtëna të drejtpërdrejta ndaj civilëve dhe shtëpive e tendave të tyre, bombardime dhe rrënime shtëpish.
Këto shkelje janë provë e “këmbënguljes së pushtuesit për të minuar marrëveshjen dhe për të krijuar një realitet të përgjakshëm në terren që rrezikon sigurinë dhe stabilitetin në Rripin e Gazës”, shtoi ajo.
Sulmet e përsëritura izraelite pavarësisht armëpushimit “përbëjnë krime sistematike të destinuara të zgjerojnë shkatërrimin dhe të ndëshkojnë në mënyrë kolektive popullsinë, duke arritur nivelin e shkeljeve të rënda të Konventave të Gjenevës”, tha deklarata.
Zyra u bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump, ndërmjetësuesve dhe garantuesve të armëpushimit, si dhe Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të ndërmarrin veprime serioze dhe efektive për të ndalur sulmet izraelite dhe për të detyruar Tel Avivin të zbatojë plotësisht marrëveshjen.
Marrëveshja e armëpushimit, e ndërmjetësuar nga Turqia, Egjipti dhe Katari, dhe e mbështetur nga SHBA-ja, hyri në fuqi më 10 tetor për të ndalur dy vjet sulmesh izraelite që kanë vrarë më shumë se 70.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur mbi 170.000 të tjerë që nga tetori 2023.
Faza e parë e marrëveshjes përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.