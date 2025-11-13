Mbi 400 familje ikin nga El-Fasheri, konflikti përshkallëzohet në Darfur të Sudanit

Sipas një komiteti sudanez të ndihmës, rreth 450 familje janë larguar nga qyteti El-Fasher për në Karnoi në Darfurin e Veriut pas sulmeve nga forcat paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), transmeton Anadolu.

Këshilli Koordinues i Dhomave të Emergjencave në Darfurin e Veriut tha se kushtet humanitare janë përkeqësuar në Karnoi për shkak të mbërritjeve të reja në qytet.

Komiteti i ndihmës tha se shumica e civilëve të zhvendosur janë në kushte të vështira, pa strehim të përshtatshëm dhe pa furnizime të mjaftueshme ushqimore.

Më tej, komiteti u bëri thirrje organizatave humanitare “të ndërhyjnë urgjentisht për të ofruar mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme për të shpëtuar jetë në Karnoi dhe për të parandaluar përkeqësimin e krizës aktuale humanitare”.

Ndërkohë, Dhoma e Emergjencës Dar Hamar, një tjetër komitet ndihme, akuzoi RSF-në për kryerjen e mizorive kundër civilëve në fshatin Samhoun në shtetin e Kordofanit Perëndimor.

“Forcat e RSF-së e kanë shndërruar fshatin në një bazë për kryerjen e plaçkitjeve dhe vjedhjeve të pronave në shkallë të gjerë, përveç rrëmbimit të civilëve të paarmatosur dhe kërkimit të shpërblimit për lirimin e tyre”, tha komiteti.

Sipas burimeve lokale, përleshjet e ashpra sot u rifilluan midis ushtrisë dhe RSF-së në Babnousa në Kordofanin Perëndimor.

“Forcat e ushtrisë zmbrapsën një sulm të RSF-së që synonte qytetin Babnousa dhe selinë e Divizionit të 22-të të Këmbësorisë së ushtrisë”, thanë burimet për Anadolu.

Ushtarët sudanezë ndanë video në mediat sociale që tregonin trupat që zmbrapsnin sulmin e RSF-së dhe ruanin kontrollin mbi qytetin.

Më 26 tetor, RSF-ja mori kontrollin e qytetit El-Fasher dhe sipas organizatave lokale dhe ndërkombëtare forcat paraushtarake kryen masakra

Që nga 15 prilli i vitit 2023, ushtria sudaneze dhe RSF-ja janë përfshirë në një luftë që ndërmjetësimet rajonale dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur ta përfundojnë. Konflikti ka vrarë mijëra njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI