Mbi 50 kongresistë amerikanë mbështesin projektligjin kundër vendbanimeve izraelite në territoret palestineze

Kongresisti amerikan Joaquin Castro ka njoftuar se po rritet mbështetja për projektligjin “Stop the Settlements Act”, i cili synon të vendosë sanksione ndaj personave që përvetësojnë tokat palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Gaza.
Në një postim në rrjetin social X, Castro bëri të ditur se projektligji, i paraqitur në Dhomën e Përfaqësuesve më 1 tetor, tashmë ka mbështetjen e më shumë se 50 kongresistëve.
“Zgjerimi i vendbanimeve i detyron palestinezët të largohen nga tokat e tyre dhe e bën më të vështirë arritjen e paqes. Është koha të përdorim mjete si sanksionet për ta ndalur këtë”, shkroi ai.
Sipas organizatës izraelite kundër vendbanimeve, Peace Now, në Bregun Perëndimor të pushtuar ndodhen të paktën 148 vendbanime izraelite të paligjshme, ndërsa në Jerusalemin Lindor të pushtuar janë edhe 15 të tjera, gjithsej 163.
Në këto vendbanime jetojnë rreth 750.000 izraelitë, që përbëjnë afërsisht 10 për qind të popullsisë hebraike të Izraelit. /mesazhi