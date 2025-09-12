Mbi 50 mijë njerëz mbeten pa strehë nga bombardimet izraelite në Gaza për një javë

Zëdhënësi i mbrojtjes civile në Gaza, Mahmoud Basal, tha se brenda më pak se një jave sulmet izraelite kanë shkaktuar “shkatërrim në shkallë të gjerë” në infrastrukturën dhe zonat banesore të qytetit të Gazës.
Sipas tij, janë shembur 12 kulla banimi me mbi shtatë kate, që përmbanin rreth 500 apartamente, duke zhvendosur mbi 10 mijë njerëz. Gjithashtu, janë shkatërruar 120 ndërtesa më të vogla, duke lënë pa strehë 7,200 persona, ndërsa dëmtimet e pjesshme në mbi 500 ndërtesa të tjera kanë privuar gati 30 mijë banorë nga banesa e tyre.
Basal shtoi se mbi 600 tenda të familjeve të zhvendosura janë djegur ose shkatërruar, duke lënë të paktën 6 mijë njerëz të tjerë pa strehë. Në bombardime janë rrënuar plotësisht edhe 10 shkolla dhe pesë xhami.
“Brenda më pak se një jave, mbi 50 mijë njerëz në Gaza – përfshirë fëmijë, gra dhe të moshuar – kanë mbetur të pastrehë mes një katastrofe humanitare në përshkallëzim,” u shpreh Basal, duke bërë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme nga OKB-ja dhe komuniteti ndërkombëtar.