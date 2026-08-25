“Mbi 50 objekte që i përkasin transmetuesit shtetëror iranian u goditën gjatë luftës me SHBA-në dhe Izraelin”

Më shumë se 50 objekte që i përkasin transmetuesit shtetëror iranian u vunë në shënjestër në të gjithë vendin gjatë luftës 40-ditore të fundit me SHBA-në dhe Izraelin, e cila filloi më 28 shkurt, tha të martën kreu i Transmetimit të Republikës Islamike të Iranit (IRIB).
Peyman Jebelli tha në një intervistë për agjencinë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve Tasnim se ndërtesa e njohur “Glass” e transmetuesit në Teheran u bombardua për herë të dytë, pasi ishte goditur më parë gjatë luftës 12-ditore në qershor 2025.
“Përveç ndërtesës ‘Glass’, më shumë se 50 objekte të tjera të IRIB-it në të gjithë vendin u vunë në shënjestër nga armiku”, tha Jebelli.
Ai nuk dha shifra të detajuara për dëmet e përgjithshme, por tha se humbjet e pësuara nga IRIB gjatë konfliktit të fundit ishin disa herë më të mëdha se ato të regjistruara gjatë luftës 12-ditore të vitit të kaluar.
Jebelli tha se ndërtesa “Glass” u godit me bomba më të fuqishme gjatë konfliktit të fundit.
Ndryshe nga sulmi i vitit të kaluar, kur tavanet e ndërtesës nuk u shembën, sulmet e fundit goditën dy anë të strukturës dhe shkaktuan shembjen e dy ose tre kateve, tha ai, duke shtuar se u shemb edhe një mur betoni.
Ai tha se rindërtimi i ndërtesës “Glass” do të nisë pasi situata të stabilizohet, duke vënë në dukje se IRIB-i duhet gjithashtu të sigurojë burime financiare për riparimin e dhjetëra objekteve të tjera të dëmtuara në të gjithë vendin.
Ndërtesa “Glass”, një kullë e lartë e njohur brenda kompleksit të IRIB-it në veri të Teheranit, strehon një pjesë të operacioneve të transmetimit shtetëror të Iranit dhe është një nga strukturat më të njohura të lidhura me transmetuesin.