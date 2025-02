Mbi 600 familje palestineze presin lirimin e të burgosurve pas vonesave

Më shumë se 600 familje palestineze po presin lirimin e të burgosurve të tyre ndërsa një vonesë e pashpjeguar nga Izraeli ka shtyrë procesin. Deri tani, nuk është dhënë një arsye e qartë për këtë vonesë, por dihet se lirimi i të burgosurve palestinezë varet nga përfundimi i konsultimeve të sigurisë të thirrura nga kryeministri izraelit.

Ndërkohë, dhjetëra familje presin në të ftohtë në Ramallah, në Rripin e Gazës dhe në Kajro, ku më shumë se 100 palestinezë do të dëbohen në kuadër të këtij procesi. Përveç çështjes së shkëmbimit të të burgosurve dhe të të ndaluarve, konsultimet po trajtojnë edhe hapa të ardhshëm të mundshëm.

Një nga temat që po diskutohet është nëse Izraeli do të tërhiqet nga Korridori i Filadelfisë, një zonë strategjike midis Gazës dhe Egjiptit. Një tjetër çështje në tryezë është mundësia e zgjatjes së fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit, në vend që të kalohet në fazën e dytë.

Lirimi i të burgosurve palestinezë është një çështje jetike për shumë familje që kanë pritur me vite të tëra për kthimin e të dashurve të tyre. Megjithatë, pa një vendim përfundimtar nga autoritetet izraelite, mbetet e paqartë se kur do të ndodhë ky shkëmbim dhe çfarë do të thotë ai për të ardhmen e konfliktit në rajon. /mesazhi