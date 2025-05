Mbi 600 milionë euro në rrezik shkak i masave nga BE-ja, GAP tregon cilët janë sektorët më të prekur

Kosova vazhdon të mbetet nën masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian i ka vendosur tash e dy vite.

Si pasojë e këtyre masave shumë projekte janë pezulluar. Instituti GAP ka dalë me një raport të ti rreth ndikimit që këto masa kanë për Kosovës.

GAP thekson se rreth 613.4 milionë euro projekte të pezulluara ose të shtyra për afat të pacaktuar rezultojnë si pasojë e masave të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës.

Në raportin “Ndikimi financiar i masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës”, theksohet se 7.1 milionë euro nga kjo shumë e përgjithshme janë humbur tërësisht për shkak të kalimit të afateve të lejuara për nisjen e procedurave për projekte të caktuara.

“Nga qershori i vitit 2023, Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat kanë ndikuar negativisht në marrëdhëniet dypalëshe dhe në mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian (BE). Masat e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës kanë rezultuar me pasoja të theksuara financiare dhe zhvillimore, duke i kushtuar Kosovës rreth 613.4 milionë euro në projekte të pezulluara ose të shtyera për një afat të pacaktuar”, njofton GAP.

Sektorët më të prekur, sipas raportit të Institutit GAP përfshijnë mjedisin me 350.7 milionë euro, energjinë me 114.4 milionë euro, digjitalizimin me rreth 57 milionë euro dhe kulturën me 15 milionë euro.

Për më tepër, është pezulluar puna e organeve brenda Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), e cila ishte ndërprerë deri në maj të vitit 2025.

Po ashtu, janë pezulluar fondet për Kosovën në kuadër të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA), ndërsa propozimet nga Kosova në Kornizën e Investimeve për Ballkanin Perëndimor (ËBIF) nuk po shqyrtohen nga bordi përkatës.

Sipas Institutit GAP, këto masa përbëjnë një rrezik serioz për ecurinë e reformave dhe zhvillimin ekonomik të vendit, duke prekur drejtpërdrejt mirëqenien e qytetarëve.