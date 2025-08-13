Mbi 600 raste zjarri gjatë javës në Kosovë, rrezikuan seriozisht jetën e njerëzve

Zjarret në Kosovës gjatë javës rrezikuan jetën e njerëzve dhe infrastrukturën private e shtetërore.
Gjatë kësaj jave në Kosovë janë regjistruar mbi 633 raste zjarri.
Këtë e ka bërë të ditur drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, Genc Metaj.
Ai të mërkurën në një konferencë për media tha se falë intervinitm profesional të zjarrfikësve dhe ekipeve të shpëtimit situata ka kaluar pa pasoja.
“Vetëm gjatë javës së fundit janë raportuar mbi 633 zjarre. Gjatë kësaj jave situatë më e renduar ka qenë fshatin Kçiq i Vogël, Zasellë, Meshinë, Tugjec, Dumnicë, Merdarë ku është rrezikuar seriozisht jetë e njerëzve dhe infrastruktura private dhe shtetërore, po fal ndërnyjës profesionale të zjarrfikëse dhe shpëtimit është kaluar pa ndonjë pasojë”, ka thënë Metaj, raporton teve1.info.
Në Kosovë aktualisht janë aktive nëntë vatra zjarri bëri të ditur ai, duke shtuar se gjendja është stabile, por e brishtë shkak i temperaturave të larta dhe zjarrëvënieve të qëllimshme.
Ndërsa,drejtori i divizionit të komunikacionit rrugor në Policinë e Kosovës, Jeton Rexhepi nga Policia e Kosovës, ka thënë se 23 persona janë arrestuar për zjarrvënie dhe janë iniciuar 193 raste.
“Policia e Kosovës, përveç pjesë së bashkëpunimit ndërinstitucional ju ka përgjigj të gjitha rasteve të raportuara apo zjarrvënieve. Për të gjitha këto raste, Policia e Kosovës deri sot ka arrestuar 23 persona, poashtu në kuadër të këtyre rasteve, bazuar në Kodin Penal ka iniciuar 193 raste të cilat kanë të bajun me shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm ”, ka thënë ai.
Përveç Kosovës, situata me zjarre ka përfshirë edhe vendet e rajonit dhe disa vende të Evropës.
Në Shqipëri situata është alarmante ku disa fshatra janë evakuuar për shkak të rrezikut nga zjarret.