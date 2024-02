Mbi palestinezët u testuan pushkë të reja, tanke, automjete të blinduara, municione mortajash dhe raketa

Izraeli, i cili po gjykohet me akuzat për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), që nga 7 tetori 2023 ka testuar shumë armë dhe municione të reja mbi palestinezët për herë të parë në masakrat e tij kundër palestinezëve në Gaza, shkruan Anadolu.

Në pjesën e parë të lajmit të dosjes me titull “Armët e testuara nga Izraeli në masakrën në Gaza”, Anadolu përpiloi informacione për armët dhe municionet e përdorura nga forcat tokësore që Izraeli testoi në fushën e betejës në Gaza për herë të parë pas 7 tetorit. Thuhet se Izraeli, infrastruktura ushtarake e të cilit është kryesisht nga SHBA-ja, përdor shpesh armët dhe municionet që prodhon me mjetet e veta në fushën e industrisë së mbrojtjes në sulmet e tij në Gaza.

Pas 7 tetorit, ushtria izraelite themeloi një brigadë të re rezervë të quajtur “Brigada Hasomer (Guardian) 855 me qëllim të mbrojtjes së komuniteteve izraelite”. Edhe pse Izraeli pretendon se brigada në fjalë, e përbërë nga ushtarë rezervë, do të fokusohet në mbrojtjen e vendbanimeve ilegale në kufirin e Gazës, mendohet se brigada në fjalë përdoret edhe në sulmet ndaj Gazës për qëllime sulmuese.

Përveç brigadës së këmbësorisë Kfir, e cila mori pjesë në Gaza për herë të parë që nga viti 2005, thuhet se në Gaza është vendosur edhe Divizioni i 5-të Rezervë, Njësia e Forcave Speciale 888 “Refaim” dhe Shkolla Kundër Terrorizmit, e cila u krijua në vitin 2019, Divizioni i 19-të i Këmbësorisë dhe LOTAR, e njohur si Shkolla e Kundër Terrorizmit dhe përgjegjëse për trajnimin e njësive të tjera. Thuhet se për herë të parë ka marrë pjesë edhe Reparti i kombinuar “Caracal” (ndoshta me madhësi batalioni), i përbërë nga ushtarë dhe gra.

Gjithashtu u raportua se Izraeli krijoi një njësi të re tankesh të quajtur “Phoenix” dhe e shtoi atë në inventarin e njësive të blinduara izraelite dhe ia caktoi këtë njësi Gazës. Vihet re se tanket në fjalë janë rikthyer në fuqi luftarake duke riparuar tanket e dëmtuara nga sulmet.

Armët e reja të këmbësorisë dhe njësisë së blinduar të zhvilluar

Të gjitha njësitë e forcave tokësore që morën pjesë në masakrat në Gaza filluan të testojnë për herë të parë shumë armë të reja teknologjike dhe municione të zhvilluara nga industria e mbrojtjes izraelite mbi palestinezët. Izraeli përdori mitralozin 7,62 milimetrash “Negev”, i cili mund të depërtojë edhe në ndërtesa, për herë të parë në sulmin në Gaza pas 7 tetorit 2023.

“Negev” peshon afërsisht 7.5 kilogramë dhe mund të përdoret me municion që mund të kalojë nëpër mure dhe rrënoja. Përveç zjarrit të shpejtë, pushka ka një mënyrë më të saktë të goditjes me një gjuajtje. Përveç kësaj, jelekët e çelikut dhe biletat e njësive të mitralozit u përmirësuan në mënyrë që të mund të mbanin më shumë plumba. Vihet re se pushka është projektuar për t’u përdorur pa asnjë problem në kushtet me rërë dhe pluhur të Gazës.

Ushtarët izraelitë përdorën kryesisht raketa Lao dhe Matador të lëshuara në sulmet e mëparshme dhe se dy raketa të reja të quajtura Holit dhe Yated filluan të përdoren që nga 7 tetori.

Nuk ka asnjë informacion në lidhje me tiparet e Holit dhe Yated, por thuhet se ato janë 40 për qind më të sakta se Lao dhe Matador (raketat e lëshuara me shpatulla 90 milimetra që mund të përdoren kundër automjeteve të blinduara dhe objektivave brenda ndërtesave) dhe janë më shumë efektive në luftimin e zonave të banuara. Gjithashtu thuhet se Holit dhe Yated janë 50 për qind më të mëdhenj se versionet e tyre të mëparshme, Lao dhe Matador, të cilat peshojnë 10 kilogramë ndërsa janë rritur rrezet e tyre dhe efekti shpërthyes.

Më 22 tetor, ushtria izraelite publikoi imazhe të njësisë komando Maglan duke përdorur predhën e re të mortajës 120 milimetrash të drejtuar me saktësi të quajtur “Iron Sting” ose “Steel Sting” kundër Hamasit në Gaza. “Iron Sting” peshon 17 kilogramë dhe punon me laser dhe udhëzim GPS. Pretendohet se predha e mortajës, e cila ka rreze veprimi prej 10 kilometrash, ka fuqinë për të depërtuar 20 centimetra në beton dhe minimizon dëmtimet civile. Theksohet se objektivat e zbuluar me predha mortajash të drejtuar mund të shkatërrohen me një lëvizje.

Përveç kësaj, ushtria izraelite përdor për herë të parë syze për shikim gjatë natës “IDO”. IDO ofron imazhe 3D për patrullat ose ushtarët në batalionet luftarake në Gaza në kushte me dritë të ulët ose në errësirë ​​të plotë. Pajisja mund të përdoret edhe duke e mbajtur në njërin sy.

Divizionet izraelite të këmbësorisë përdorin “Dagger”, një sistem shënjestrimi i gjeneratës së tretë. “Dagger” u zhvillua nga kompania izraelite Smart Shooter, bazuar në sistemin elektro-optik “SMASH” të kontrollit të zjarrit të procesorit të bazuar në algoritëm. Sistemi gjurmon objektivin dhe i komunikon gjuajtësit momentin më të përshtatshëm të zjarrit. Sistemi, i cili mund të ngjitet në tytën e çdo lloj pushke, zbulon dhe bllokon automatikisht objektivat si UAV në qiell dhe llogarit drejtimin dhe shpejtësinë e fluturimit të objektivit. Pretendohet se suksesi i “Dagger” është 350 për qind më i lartë se teknologjitë e mëparshme.

Izraeli njoftoi se ka modifikuar sistemin e raketave me shumë tyta M270 (MLRS), të prodhuar nga Lockheed Martin nga SHBA, i cili mund të marrë 12 raketa dhe e ka bërë të aftë të përdorë raketa të drejtuara AccuLAR-122. Thuhet se raketat AccuLAR-122 me precizitet të lartë të Elbit Systems u përdorën në Gaza për herë të parë që nga viti 2006, më 6 tetor 2023. Thuhet se raketat, të njohura edhe si “Romach”, mbajnë një kokë 20 kilogramësh dhe kanë një rreze veprimi prej 40 kilometrash.

Tanket e reja dhe transportuesit e personelit të blinduar u testuan për herë të parë në Gaza

Izraeli testoi kompaninë e tankeve të gjeneratës së pestë Merkava të tipit “Barak” (Makina e Luftës), të cilën e mori në shtator të vitit 2023, për herë të parë në Gaza. Elementi më i rëndësishëm i integruar në rezervuar është përdorimi i inteligjencës artificiale (AI). Karakteristika të ngjashme me helmetat e pilotëve të Elbit Systems, të cilat ofrojnë analiza informacioni në kohë reale për pilotët e F-35, iu dhanë edhe komandantit të tankeve “Barak”.

Me sistemin e quajtur “Iron Vision”, komandanti i tankut mund të shohë rrethinën e tij 360 gradë sikur armatura të ishte transparente dhe mund të përdorë të gjitha sistemet e tankut duke shtypur një buton para syve të tij.

Një veçori tjetër është përdorimi i sistemit të mbrojtjes aktive “Tropy” në “Barak”, i cili siguron mbrojtje 360 ​​gradë kundër raketave antitank. “Barak” ka fuqi zjarri të ngjashme me tanket e mëparshme Merkava. Tanku ka një armë 120 milimetra me rreze veprimi prej 4 kilometrash, dy mitralozë 7.62 milimetrash dhe një mortajë 60 milimetrash. Për më tepër, informacioni për fushën e betejës, i marrë nga sensorët në automjet, ndahet automatikisht me automjetet e tjera dhe njësitë e inteligjencës në qendër.

Përveç kësaj, Izraeli njoftoi se përdori transportuesin e blinduar të personelit “Namer 1500” (Leopard) për herë të parë në Gaza. Motori i mjetit ka 1.500 kuaj fuqi dhe përdoret me ekrane me prekje. Thuhet se forca të blinduara të “Namer”-it të ri, të zhvilluar në shasinë e tankeve Merkava, janë më të avancuara se tanket e gjeneratës së katërt Merkava. Namer ka një stacion beteje të telekomanduar me një mitraloz të rëndë 12.7 milimetra. Ky automjet ka edhe sistemin e mbrojtjes aktive “Tropy”. Raportohet se Izraeli bëri marrëveshje me “Oshkosh Defense” për prodhimin e qindra “Namer 1500” me vlerë mbi 100 milionë paund, të cilat do të financohen me ndihmën e SHBA-së.

Izraeli përdori transportuesin e personelit të blinduar me rrota gome 30-35 tonësh “Eitan”, të cilin e mori në maj 2023, për herë të parë më 7 tetor, në konfliktin e bazës ushtarake Zikim dhe më pas në Gaza. Automjeti “Eitan” 8X8 me gomë është prodhuar nga Ministria izraelite e Mbrojtjes për të zëvendësuar M113s. Automjeti përdoret për të transportuar personel dhe armë me një ekuipazh prej tre personash. “Eitan” ka një top 30 milimetrash që mund të përdoret automatikisht nga brenda, një armë kundërajrore 12.7 milimetra dhe një mitraloz 7.62 milimetra. Automjeti ka sistemin e mbrojtjes aktive “Iron Fist” të zhvilluar nga Elbit Systems. Sistemi përfshin një radar për marrjen e objektivave dhe një sistem lëshues dhe interceptues kundër raketave antitank.

