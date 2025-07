Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka njoftuar se Mbretëria e Bashkuar do të evakuojë fëmijët që kanë nevojë për ndihmë urgjente mjekësore në Gaza, transmeton Anadolu.

“Mbretëria e Bashkuar do të përdorë çdo levë që kemi për të siguruar ushqim dhe mbështetje shpëtimtare për palestinezët dhe ne do të evakuojmë fëmijët që kanë nevojë për ndihmë urgjente mjekësore”, shkroi Starmer në platformën X, duke riafirmuar se do t’i sjellin ata në Mbretërinë e Bashkuar për trajtim të specializuar mjekësor.

Starmer tha se “skenat e tmerrshme” në Gaza janë “të pamëshirshme”, si dhe theksoi se mohimi i ndihmës për fëmijët dhe foshnjat është “plotësisht i pajustifikueshëm”.

“Është një katastrofë humanitare dhe duhet të marrë fund”, theksoi ai.

Duke zbuluar se Izraeli do t’u lejojë vendeve të hedhin ndihmë nga ajri në Gaza “shumë vonë”, ai siguroi se Mbretëria e Bashkuar do të bëjë gjithçka të mundshme për të marrë ndihmë, duke bashkëpunuar me autoritetet jordaneze.

“Në një kuptim më të gjerë, përkrah aleatëve tanë më të ngushtë, po punoj në një rrugë drejt paqes në rajon, i përqendruar në zgjidhjet praktike që do të bëjnë një ndryshim të vërtetë në jetën e atyre që po vuajnë në këtë luftë. Kjo rrugë do të përcaktojë hapa konkret për ta shndërruar armëpushimin e nevojshëm në një paqe të qëndrueshme. Njohja e një shteti palestinez duhet të jetë një nga këto hapa”, tha Starmer.

Ai riafirmoi se është i “prerë” për njohjen e një shteti palestinez, por përsëriti se vendimi duhet të jetë pjesë e një plani më të gjerë që çon në një zgjidhje me dy shtete dhe siguri afatgjate në rajon.

“Kjo është mënyra për të siguruar që njohja të jetë një mjet me ndikim maksimal për të përmirësuar jetën e atyre që po vuajnë dhe ky duhet të jetë gjithmonë qëllimi ynë përfundimtar”, shtoi ai.

Ai gjithashtu theksoi se ata duhet të ndërtojnë një koalicion të ri ndërkombëtar “pas një plani për t’i dhënë fund vuajtjeve” për një afat të gjatë.