Mbretëria e Bashkuar ofron mbi 6 milionë dollarë ndihmë për Rohingët në Bangladesh

Mbretëria e Bashkuar njoftoi të premten një paketë të re financimi prej 6.31 milion dollarësh për refugjatët Rohingë të persekutuar që jetojnë në Bangladesh me një angazhim për të nxitur një zgjidhje afatgjatë për të mundësuar kthimin e tyre në Mianmar.

Ministrja vizituese për Indo-Paqësorin, Anne-Marie Trevelyan, njoftoi paketën e re, sipas një deklarate.

Një total prej 4.26 milion £ do të shpërndahen përmes Programit Botëror të Ushqimit (WFP) dhe 1 milion £ do të kalojnë nga agjencia e OKB-së për refugjatët, UNHCR, për tenxhere me presion për të reduktuar konsumin e gazit të gatimit në kampet e refugjatëve në Cox’s Bazar.

Bangladeshi aktualisht po pret më shumë se 1.2 milionë Rohingë në 33 kampe të mjera refugjatësh në rrethin kufitar jugor të Cox’s Bazar.

Trevelyan do të vizitojë kampet e refugjatëve në Cox Bazar për të përcaktuar se si Mbretëria e Bashkuar po ofron mbështetje të re humanitare përmes WFP për të furnizuar ushqim për 449,000 njerëz që jetojnë në kampe këtë muaj, sipas deklaratës.

Ajo do të takohet me kryeministrin Sheikh Hasina dhe ministrin e Jashtëm A. K. Abdul Momen, si dhe do të zhvillojë bisedime me organizatat e shoqërisë civile për të forcuar lidhjet MB-Bangladesh dhe partneritetin në veprimin e klimës.

Trevelyan tha se Mbretëria e Bashkuar është e përkushtuar të mbështesë popullin Rohinga që vazhdojnë të jetojnë në Cox’s Bazar.

“Mbretëria e Bashkuar vazhdon të shtyjë për një zgjidhje afatgjatë që do t’u mundësojë Rohingëve të kthehen në Mianmar mbi një bazë të sigurt, vullnetare dhe dinjitoze,” tha ajo.

Komisioneri i Lartë britanik në Bangladesh, Robert Chatterton Dikson, tha: “Kjo vizitë rikonfirmon angazhimin e vendosur të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Bangladeshit si një partner indo-paqësor me rritje të shpejtë me njerëz të fortë dhe lidhje me njerëzit dhe ambicien tonë për të punuar edhe më ngushtë së bashku në të ardhmen.”

Që nga viti 2017, Mbretëria e Bashkuar ka dhënë 350 milionë funte për të mbështetur këtë fushatë.