Mbretëria e Bashkuar paralajmëron se zgjidhja me dy shtete për Palestinën po shkatërrohet nga realiteti në terren

Sekretari britanik i Jashtëm, Ed Miliband, ka paralajmëruar se realitetet në terren në të gjithë territorin e pushtuar palestinez po dëmtojnë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, transmeton Anadolu.
“E vërteta është se të gjithë mund të shprehim besimin tonë në zgjidhjen me dy shtete, por ajo po shkatërrohet nga realiteti në terren”, u tha Miliband diplomatëve në takimin ministror të Aleancës Globale për Zbatimin e Zgjidhjes me Dy Shtete në New York, duke iu referuar tenderit për ndërtimin në zonën E1 të pushtuar, të shpallur në muajin gusht.
Miliband shtoi se pengimi i furnizimeve jetike mjekësore në Rripin e Gazës dhe vdekja e fëmijëve teksa presin trajtim “duhet të na turpërojë të gjithëve”, përfshirë zyrtarët izraelitë përgjegjës për lejimin e vazhdimit të bllokadës.
Ministri jordanez i Punëve të Jashtme, Ayman Safadi, paralajmëroi se dështimi për realizimin e kuadrit të zgjidhjes me dy shtete do të linte pas vetëm një realitet me një shtet, të karakterizuar nga “një gjendje e tmerrshme diskriminimi që nuk mund të pranohet”.
Ministri egjiptian i Punëve të Jashtme, Badr Abdelatty, kritikoi tërheqjen nga angazhimet izraelite, duke deklaruar se “nuk ka partner për paqe në Izrael” dhe duke i cilësuar qëndrimet e tij politike si “të pajustifikuara”.
Anëtarësimi në OKB, vetëvendosja dhe përgjegjësia
Ministri spanjoll i Punëve të Jashtme, Jose Manuel Albares, kundërshtoi dhunën e pafundme në rajon, duke deklaruar se pranimi i Palestinës si anëtare e plotë e OKB-së do të përbënte një përparim vendimtar dhe të pakthyeshëm drejt stabilitetit.
Ministri brazilian i Punëve të Jashtme, Mauro Vieira, theksoi se qeverisja, siguria dhe rindërtimi “nuk mund të bëhen parakushte për vetëvendosjen e palestinezëve”. Vieira paralajmëroi kundër normalizimit të rrethanave që aktualisht po shqyrtohen nga gjykatat ndërkombëtare në lidhje me krimet e luftës dhe gjenocidin.
Ministrja irlandeze e Punëve të Jashtme, Helen McEntee, dënoi forcat izraelite për “lehtësimin dhe pjesëmarrjen” në sulmet e kolonëve ndaj civilëve palestinezë, duke shtuar se Izraeli po e çon Autoritetin Palestinez drejt një krize “ekzistenciale” përmes mbajtjes së qëllimshme të të ardhurave nga taksat doganore.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza kanë vrarë 1.408 palestinezë dhe kanë plagosur 4.916 të tjerë që nga 11 tetori 2025, sipas të dhënave palestineze.
Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur ndërkohë në 73.928 të vrarë dhe 175.030 të plagosur, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës. Shumica e viktimave janë fëmijë dhe gra.
Izraeli ka shkatërruar gjithashtu 90% të infrastrukturës civile të Gazës, ndërsa OKB-ja ka vlerësuar se kostoja e rindërtimit është rreth 70 miliardë dollarë.