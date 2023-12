Mbretëria e Madhe sulmet izraelite ndaj të krishterëve dhe kishave në Gaza i quan “të tmerrshme”

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka deklaruar se sulmet ndaj të krishterëve dhe kishave nga Izraeli në Gaza janë “të tmerrshme”.

Duke iu përgjigjur një pyetje nga Anadolu lidhur me zhvillimet e fundit në konfliktin Izrael-Hamas gjatë, zëdhënësja e qeverisë britanike tha se “raportet se janë vrarë dhe plagosur civilët e strehuar në kishën në Gaza janë të tmerrshme”.

E pyetur nëse qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka ndonjë reagim ndaj viktimave të fundit civile, të tilla si snajperët izraelitë që qëlluan dy gra katolike, zëdhënësja tha: “Është një tragjedi e mëtejshme në një listë të gjatë tragjedish që kanë ndodhur në Gaza dhe Izrael në javët dhe muajt e fundit. Ne besojmë se një armëpushim i qëndrueshëm që çon në një paqe të qëndrueshme është urgjentisht i nevojshëm”.

Të shtunën, tha autoriteti lokal i Kishës Katolike Latine, një snajper izraelit vrau një nënë dhe vajzën e saj, si dhe plagosi shtatë të tjerë në të vetmen kishë katolike në Rripin e Gazës.

“Ne mbetemi në mbështetjen tonë të plotë për Izraelin për të mbrojtur veten në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar. Më gjerësisht, ne folëm për rëndësinë e pauzave të menjëhershme humanitare që çojnë në një armëpushim të qëndrueshëm sa më parë. Dhe ne do të vazhdojmë ta mbajmë këtë qëndrim. Është e rëndësishme të kujtojmë pse Izraeli është detyruar të mbrohet. Hamasi sulmoi barbarisht Izraelin dhe ende gjuan raketa çdo ditë. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë vetë-mbrojtjen e Izraelit në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar”, tha ajo.

Në pyetjen nëse Mbretëria e Bashkuar ka ndonjë qëndrim në lidhje me veprimin izraelit që pompon ujin e detit në tunele në Gaza, që do të shkatërrojë tokën në Gaza me kripë dhe do ta kthejë tokën në gjendje të paaftë për të prodhuar të korra, zëdhënësja tha: “Pozicioni ynë është se Izraeli nuk duhet të marrë asnjë nga veprimet që minojnë infrastrukturën kritike dhe përtej kësaj nuk do të mund të komentoja atë që po ndodh në terren”.

“Gazetarët në Gaza po luajnë një rol jetik në kushte tepër sfiduese. Ata mbrohen sipas ligjit humanitar. Dhe ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të shmangin sulmet kundër tyre”, shtoi ajo.

Sulmet ajrore dhe tokësore të Izraelit në Rripin e Gazës që nga sulmi ndërkufitar i 7 tetorit nga Hamasi, kanë vrarë të paktën 19.453 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë.

​​​​​​​Lufta e ka lënë Gazën në gërmadha me gjysmën e banesave të territorit bregdetare të dëmtuara ose të shkatërruara dhe me pothuajse 2 milionë njerëz të zhvendosur brenda enklavës me popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.