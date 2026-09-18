Mbreti Çarls paralajmëron udhëheqësit e IA-së për rreziqet nëse teknologjia bie në duar të gabuara

Mbreti Charles i Britanisë paralajmëroi të enjten drejtuesit e inteligjencës artificiale për rreziqet ekzistenciale që vijnë nga rënia e teknologjisë në duar të gabuara dhe tha se nevojiten masa të mjaftueshme mbrojtëse përpara se të jetë tepër vonë.
“Ata që i kanë krijuar këto teknologji tani po paralajmërojnë gjithnjë e më shumë se inteligjenca artificiale rrezikon të zhvillojë kapacitete më të errëta – ndoshta edhe të marrë jetë”, u tha mbreti drejtuesve të Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic dhe kompanive të tjera.
“Në këtë drejtim, nëse mund të them kështu, duket se ka urgjencë në shqyrtimin adekuat të rreziqeve ekzistenciale të teknologjive të tilla që bien në duar të gabuara dhe përdoren në mënyra potencialisht katastrofike.”
Ai shtoi: “Detyra para jush nuk është thjesht të përparoni teknologjinë, por të siguroheni që ajo të mbetet fort në shërbim të njerëzimit, komunitetit dhe botës natyrore.”