Mbreti i Jordanisë do të zhvillojë një vizitë njëjavore në Kinë

Mbreti Abdullah i Jordanisë do të bëjë një vizitë njëjavore në Kinë, njoftoi Pekini të hënën, transmeton Anadolu.
Mbreti Abdullah do të fillojë udhëtimin të martën me ftesë të presidentit kinez, Xi Jinping, tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Përveç takimit me Xi, mbreti jordanez do të vizitojë gjithashtu Shangain dhe Shenzhen, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
Kjo do të jetë vizita e nëntë e mbretit Abdullah në Kinë që nga kurorëzimi në vitin 1999.
Lin tha se Xi dhe Abdullah do të shkëmbejnë mendime mbi çështjet dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare, dhe vizita synon “të japë kontribut pozitiv për paqen dhe stabilitetin rajonal”.
Abdullah do të takohet gjithashtu me kryeministrin kinez, Li Qiang, si dhe me ligjvënësit më të lartë kinez Zhao Leji. Vizita e tij do të përfundojë më 24 gusht.
Kina dhe Jordoni vendosën lidhje diplomatike në 1977 dhe tregtia dypalëshe është rritur në 6,7 miliardë dollarë, me ekonominë e dytë më të madhe në botë duke u bërë partneri kryesor tregtar i vendit të Lindjes së Mesme vitin e kaluar.
“Ne mezi presim ta ngremë partneritetin ekonomik të Jordanisë me Kinën në nivele më të gjera dhe më të larmishme në një mënyrë që u shërben interesave tona të përbashkëta dhe mbështet zhvillimin e qëndrueshëm në të dy vendet”, tha ministri jordanez i Investimeve, Tareq Abu Ghazaleh Abu Ghazaleh, për agjencinë e lajmeve Xinhua në fillim të këtij muaji.
Më vete, Pekini tha se ministri i Jashtëm kilian, Francisco Perez Mackenna, do të bëjë një vizitë zyrtare në Kinë nga 18-22 gusht.