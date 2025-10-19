McLaren F1 që i përkiste Sulltanit të Bruneit mund të bëhet një nga makinat më të shtrenjta të të gjitha kohërave

Një McLaren F1 i rrallë i vitit 1994, me origjinë mbretërore, do të shitet në ankand këtë dhjetor dhe pritet të tërheqë vëmendjen globale.

Ky automjet i veçantë ishte pjesë e koleksionit legjendar të Sultanit të Bruneit dhe mban numrin e karrocërisë 014.

Pas disa pronarëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA, makina iu kthye McLaren-it në 2006 për një rinovim të plotë.

Gjatë këtij procesi, u ngjyros në Ibis White dhe iu instalua një paketë e rrallë aerodinamike me presion të lartë, e frymëzuar nga modeli F1 GTR.

Me vlerësime që kalojnë 21 milionë dollarë, kjo F1 mund të bëhet një nga më të shtrenjtat që janë shitur ndonjëherë në ankand publik.

