Më 17 nëntor shpallet aktgjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë

Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë caktuar 17 nëntorin 2026, në orën 10:00, për shpalljen e aktgjykimit në çështjen gjyqësore kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, si dhe Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të cilët akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë.
Sipas njoftimit të Dhomave të Specializuara, datën e shpalljes së aktgjykimit e ka caktuar më 12 tetor 2026 gjykatësi i vetëm i çështjes, Christopher Gosnell.
“Më 12 tetor 2026, Gjykatësi i Vetëm për gjykimin e çështjes, gjykatësi Gosnell, caktoi datën për seancën e shqiptimit të Aktgjykimit në çështjen kundër Thaçit, Smakajt, Kilajt, Fazliut dhe Kuçit, e cila do të mbahet ditën e martë, 17 nëntor 2026, në orën 10:00”, thuhet në njoftimin e Speciales.
Fjalët përfundimtare të palëve në këtë proces gjyqësor u paraqitën më 14 shtator 2026.
Në seancën fillestare, të mbajtur më 27 shkurt 2026, Thaçi, Smakaj, Fazliu, Kilaj dhe Kuçi u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që u vihen në barrë.
Gjatë procesit gjyqësor janë dëgjuar dëshmitarë dhe ekspertë, përfshirë dëshmitarin Koen Herlaar, ekspert i kriminalistikës në Institutin e Kriminalistikës së Holandës, si dhe Chrisopher Kelly, hetues i forenzikës digjitale. Në maj të vitit 2026, në kuadër të mbrojtjes së Thaçit, dëshmoi edhe ekspertja e transkriptimit në fushën e kriminalistikës, Helen Fraser.
Ndërkohë, në një proces tjetër gjyqësor, atë për krime lufte, sipas materialit të publikuar, më 16 shtator 2026 u shpall aktgjykimi ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Hashim Thaçi ndodhet në Qendrën e Paraburgimit në Hagë që nga nëntori i vitit 2020.
Aktgjykimi i 17 nëntorit pritet të përcaktojë vendimin e gjykatës lidhur me akuzat për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë.