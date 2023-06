Futbollisti shqiptar, Milot Rashica, i cili u shpall kampion me ekipin e Galatasaray, titullin e kampionit e ka festuar me flamurin e Kosovës dhe të Shqipërisë.

Ajo që është më interesante është fakti se në momentin kur Rashica ka defiluar së bashku me fëmijët e tij, në stadiumin e Galatasaray është dëgjuar kënga e Shkurte Fjezës, “Oj Kosovë oj nëna ime”. /shenja

