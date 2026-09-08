Me gisht në gojë! Pse Pentagoni s’i paguan familjet e ushtarëve të vrarë nga zjari iranian?

Ana tjetër e një Amerike me kritere të rrepta burokratike
Familjet e ushtarëve amerikanë të vrarë në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit po luftojnë për të siguruar që të dashurit e tyre të marrin pagë dhe përfitime të duhura.
Libby Klinner, e veja e një ushtari të rënë në jetë, shkroi në mediat sociale se Forcat Ajrore Amerikane kanë vendosur që ajo nuk është e kualifikuar për përfitime shtesë pas vdekjes së bashkëshortit të saj, Major Alex Klinner, i cili ishte 33 vjeç, sepse Kongresi nuk kishte shpallur zyrtarisht luftë.
Ai ishte një nga gjashtë anëtarët e ekuipazhit të një aeroplani ajror të furnizimit me karburant KC-135 që u rrëzua në Irakun perëndimor në mars, ndërsa mbështeste sulmet amerikane ndaj Iranit.
Që nga fillimi i luftës me Iranin më shumë se gjashtë muaj më parë, 18 anëtarë të shërbimit amerikan janë vrarë dhe 780 të plagosur.
“Burri im humbi jetën sepse jemi në luftë, dhe pastaj më thanë se për shkak se teknikisht nuk është luftë, mbetemi pa diçka”, tha Klinner për Associated Press. “Në fund të fundit, gjithçka varet nga parimi”.
Pasi ajo postoi pakënaqësinë e saj në internet dhe postimi u bë viral, Forcat Ajrore Amerikane sqaruan se paga e tij e fundit përfshinte një pagesë për punë të rrezikshme, si dhe lehtësime tatimore në lidhje me operacionet luftarake, raporton The Telegraph.
Zyrtarët amerikanë pranuan gjithashtu se fillimisht dhanë informacion të pasaktë dhe se paga e fundit e burrit të saj përfshinte, por e deklaruar gabimisht, një artikull “pagesë lufte”, e cila arrin në 225 dollarë në muaj dhe pagesa e së cilës nuk kushtëzohet nga një deklaratë zyrtare lufte.
“Kjo përvojë më ka treguar qartë se sa e vështirë mund të jetë për një familje në zi të lundrojë në klasifikimet, terminologjinë dhe procedurat qeveritare në një kohë kur ne jemi më pak të aftë ta trajtojmë atë,” tha Klinner në një deklaratë.
“Asnjë familje e një anëtari të shërbimit të rënë nuk duhet të bëhet eksperte në gjuhën e qeverisë për të kuptuar se për çfarë kanë të drejtë. Alex i kuptoi rreziqet që vinin me shërbimin e tij dhe besoi se nëse do të ndodhte më e keqja, familja e tij do të kujdesej.”
Anëtarët e ushtrisë amerikane kanë të drejtë për ose humbasin lloje të ndryshme përfitimesh bazuar në një sërë faktorësh, siç është vendi ku janë të vendosur dhe vendi ku janë të stacionuar. Në praktikë, kjo do të thotë që paga e tyre mund të ndryshojë shumë herë gjatë vitit, gjë që mund të çojë në konfuzion ose gabime.
“Dua që biseda të jetë rreth sigurimit që çdo familje që përballet me një humbje të paimagjinueshme të marrë të njëjtin informacion të qartë që nga fillimi”, tha Klinner. “Të bësh këtë siç duhet për familjet e lëna pas nuk është një shënim në fund të faqes; është pjesë e mënyrës se si ne nderojmë shërbimin dhe sakrificën e atyre që kemi humbur.”
Zv/presidenti JD Vance u pyet për rastin e saj gjatë një informimi në Shtëpinë e Bardhë të enjten.
“Ne duam të jemi sa më të dobishëm të jetë e mundur dhe të sigurohemi që ajo të marrë gjithçka që meriton”, tha ai. “Mesazhi im për të do të ishte: ‘Ne ju duam, ne e vlerësojmë sakrificën tuaj dhe e marrim shumë seriozisht detyrimin tonë për t’ju ofruar atë që ju nevojitet’.”
Në përgjigje të një pyetjeje tjetër, Vance hodhi poshtë përdorimin e fjalës “luftë” për të përshkruar operacionet e SHBA-së në Iran, duke thënë “nuk ka zjarr aktiv”.
Ndërsa Presidenti i SHBA-së Donald Trump i ka quajtur vazhdimisht operacionet ushtarake të SHBA-së kundër Iranit një luftë, ai mbështeti Vance të premten, duke thënë se sulmet e SHBA-së kanë qenë “me ndërprerje”.
“Shumë njerëz nuk e quajnë luftë. Unë e quaj konflikt ushtarak, sepse kjo është një gjë e vogël për ne”, tha ai.
Familjet e anëtarëve të shërbimit amerikan kanë akuzuar gjithashtu Pentagonin për minimizimin e shkallës së lëndimeve të tyre dhe kanë thënë se ushtria nuk po i trajton ata si viktima në luftime, një pretendim që ushtria amerikane e ka mohuar.
Ushtria ka qenë e ngadaltë në publikimin e shifrave të viktimave, pasi Komanda Qendrore e SHBA-së nuk është e detyruar të publikojë informacione të tilla, veçanërisht nëse anëtarët e shërbimit kthehen në detyrë menjëherë pas kësaj.
Trump u takua me disa nga anëtarët e familjes së ngushtë të ushtarëve amerikanë të vrarë në aksion, përfshirë prindërit e togerit Tyler James Feehan, i cili ishte 25 vjeç.
“Ai më foli si një nënë që kishte humbur djalin e saj”, tha Shari Feehan, nëna e Feehan. “Ai pa shkatërrimin. Ai e pa atë, kështu që e di.” /tesheshi