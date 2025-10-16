Më mira se vezët, këto ushqime me shumë proteina duhen ngrënë më shpesh

Konsumimi i proteinave për mëngjes është një nga mënyrat më të mira për të filluar ditën.
Nisja e ditës me proteina ndihmon në balancimin e niveleve të sheqerit në gjak, zvogëlon ngrënien e ushqimeve të shpejta në mes të mëngjesit dhe ju mban të ngopur për më gjatë.
Proteina gjithashtu nxit rigjenerimin dhe mirëmbajtjen e muskujve, gjë që është veçanërisht e rëndësishme nëse jeni fizikisht aktiv ose përpiqeni të mbani një peshë të shëndetshme.
Vezët janë një zgjedhje e dukshme për mëngjes, një porcion prej 100 gramësh përmban 10.7 gram proteina.
Nuk jeni të sigurt se çfarë tjetër të hani?
Më poshtë janë ushqimet që përmbajnë më shumë proteina sesa vezët, me shënimin se sasia e proteinave tregohet për një porcion prej 100 gramësh.
Gjalpë bajamesh
Përmbajtja e proteinave: 20.8 gram
Gjalpi i bajameve është i pasur me përbërës të dobishëm, duke përfshirë fibra, yndyrna poli- dhe mono- të pangopura, riboflavinë, vitaminë E, magnez, fosfor, bakër dhe zink.
Lyejeni atë në bukë të thekur të skuqur (një tjetër opsion me shumë proteina) ose shtojeni në bollgurin e pjekur gjatë natës.
Salmon i tymosur
Përmbajtja e proteinave: 18.3 gram
Salmoni është një burim i mirë i acideve yndyrore omega-3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e zemrës dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës. Procesi i tymosjes mund të zvogëlojë përmbajtjen e acideve yndyrore, me tymin e nxehtë që mendohet se i zvogëlon acidet yndyrore më shumë sesa tymi i ftohtë.
Qull Teff
Përmbajtja e proteinave: 13.3 gram
Provoni qullin me teff si një version inovativ të qullit. Teff është një nga drithërat me përmbajtjen më të lartë të proteinave, është natyrshëm pa gluten dhe është i pasur me hekur, kalcium dhe magnez – lëndë ushqyese që shumë njerëzve u mungojnë.
Vezë të fërguara me tofu dhe filiza
Përmbajtja e proteinave: 13.2 gram
Për një version me bazë bimore të pjatës së ngjashme me vezën, provoni tofu të fërguar me lakër, e cila përmban më shumë proteina sesa tofu i rregullt.
Tofu është një burim i shkëlqyer proteinash me bazë bimore, me pak yndyrë të ngopur dhe pa kolesterol. Rekomandohet skuqja e tij me shafran të Indisë (për ngjyrë), hudhër, qepë dhe perime. Për shije djathi, shtoni maja ushqyese dhe vitaminë B12.
Bukë e thekur me lakër
Përmbajtja e proteinave: 13.2 gram
Buka e thekur mund të ketë përmbajtje të lartë proteinash nëse zgjidhni bukën e duhur. Buka me filiza përmban më shumë lëndë ushqyese të biodisponueshme dhe pak më shumë proteina sesa buka e rregullt.
Bollgur
Përmbajtja e proteinave: 12.5 gram
Tërshëra është e pasur me fibra dhe proteina. Tërshëra mund të përmirësojë mikrobiotën e zorrëve dhe të ndihmojë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kolesterolit. Për një përgatitje të shpejtë, përgatitni bollgur gjatë natës.
Rekomandohet një raport një me një të qumështit dhe tërshërës, dhe si suplemente ai sugjeron manaferrat, arrat, kanellën ose gjalpin e bajameve.
Djathë gjize
Përmbajtja e proteinave: 11.6 gram
Djathi i freskët është i pasur me proteina dhe kalcium, dhe shpesh përmban më shumë proteina për porcion sesa kosi grek.
Gjithashtu ka më pak karbohidrate, duke e bërë një zgjedhje të shkëlqyer për ata që duan më shumë proteina pa laktozë të shtuar. Hajeni veçmas, shtoni fruta sipër ose përfshijeni në një vakt tjetër për një burim shtesë proteinash.
Provoni ta përzieni në përzierjen për petulla për një rritje të proteinave, përziejeni në vezë të fërguara për më shumë kremozitet ose hidheni në një smoothie për një teksturë të pasur si tortë me djathë.