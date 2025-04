Më shumë lajme nga Palestina këtë mëngjes

Ushtria izraelite ka kryer disa sulme gjatë natës në të gjithë Gazën, duke përfshirë sulmet në Khan Younis në jug që kanë plagosur të paktën dy persona.



Pamjet e papublikuara më parë të një sulmi të marsit nga ushtria izraelite, në të cilin u vranë 15 mjekë të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës, tregojnë ekuipazhin duke udhëtuar në automjete të urgjencës të shënuara qartë me dritat e tyre të ndezura, raporton The New York Times.



Avionët luftarakë amerikanë kanë kryer dy sulme të tjera ajrore gjatë natës në pjesët e kontrolluara nga Houthi të Jemenit, duke goditur zonën Kahlan në lindje të qytetit të Saada.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po planifikon të vizitojë Shtëpinë e Bardhë të hënën, raporton agjencia e lajmeve Axios, duke cituar katër burime anonime.

Share this: Facebook

X