Më shumë se 100,000 persona pa energji elektrike në Hawaii nga uragani Lala

Pothuajse 130,000 klientë në Hawaii nuk kishin energji elektrike të dielën në mëngjes pasi Uragani Lala përfshiu Ishullin e Madh përpara se të niste një stuhi tropikale.
Të dhënat treguan se shumica e zonave të prekura ishin në Ishullin e Madh, Qarkun e Honolulu-s dhe Qarkun Maui.
Hawaiian Electric i paralajmëroi klientët të shtunën në mbrëmje se përpjekjet e riparimit u penguan nga erërat dhe shiu me forcën e uraganit, duke përmendur rrugë të përmbytura dhe pemë të rrëzuara.
Një njoftim nga Qendra Kombëtare e Uraganeve në orën 2 të mëngjesit sipas orës HST parashikoi 10-20 cm të tjera shi në Ishullin e Madh dhe në Maui, që do të thotë deri në 76-89 cm në total që kur uragani Lala filloi të godiste Hawaiin të premten vonë.
Edhe pse zyrtarët amerikanë të motit e ulën gradën e Lalës në një stuhi tropikale, erërat e saj maksimale prej 112 km/orë ishin pak nën statusin e uraganit. Qendra e uraganeve vazhdoi të paralajmëronte për kushte “kërcënuese për jetën”.
Erërat maksimale të qëndrueshme në Lala të shtunën arritën shpejtësinë 120 km/orë, duke e bërë atë një uragan të Kategorisë 1.