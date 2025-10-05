Më shumë se 2,700 familje në Gaza janë fshirë nga regjistri civil, thonë autoritetet

Në përvjetorin e dytë të sulmeve izraelite ndaj Gazës, Zyra e Mediave e Qeverisë në territorin e rrethuar ka publikuar një seri të dhënash tronditëse që tregojnë shkallën e shkatërrimit dhe tragjedisë njerëzore që ka përjetuar populli palestinez.
Sipas raportit, rreth 90 për qind e Rripit të Gazës është shkatërruar plotësisht nga ushtria izraelite, e cila kontrollon mbi 80 për qind të territorit përmes ofensivës tokësore, sulmeve ajrore dhe urdhrave për zhvendosje të detyruar të popullsisë.
Izraeli ka hedhur më shumë se 200,000 tonë eksplozivë mbi enklavën e rrethuar, duke përfshirë të paktën 136 bombardime mbi zonën e ashtuquajtur të sigurt, al-Mawasi.
Sipas të dhënave, janë vrarë më shumë se 77,000 palestinezë, përfshirë 1,015 foshnja nën moshën një vjeç, 1,670 punonjës mjekësorë, 254 gazetarë dhe 140 punonjës të mbrojtjes civile.
Më shumë se 2,700 familje – me mbi 8,500 persona – janë fshirë plotësisht nga regjistri civil, ndërsa 56,348 fëmijë kanë mbetur jetimë.
Raporti shton se Izraeli ka bombarduar 38 spitale, duke i nxjerrë jashtë funksionit, si dhe ka shkatërruar 96 qendra shëndetësore, 197 autoambulanca dhe 61 mjete të mbrojtjes civile.
Janë shkatërruar 835 xhami dhe tre kisha janë goditur disa herë. Përveç kësaj, 40 varreza janë dëmtuar rëndë dhe trupat e të vrarëve janë zhdukur.
Dëmet e drejtpërdrejta materiale nga sulmet vlerësohen në rreth 70 miliardë dollarë, përfshirë 28 miliardë dollarë dëme në banesa, 5 miliardë në sektorin shëndetësor, dhe 4 miliardë në arsim.
Autoritetet lokale e kanë përshkruar situatën si “gjenocid të vazhdueshëm” dhe kanë bërë thirrje për një hetim ndërkombëtar urgjent dhe ndërhyrje humanitare të menjëhershme. /mesazhi