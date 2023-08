Më shumë se 625,000 nxënës fillojnë vitin e ri akademik në shkollat e Rripit të Gazës

Me fillimin e vitit akademik 2023-2024, më shumë se 625,000 studentë kanë nisur udhëtimin e tyre arsimor brenda shkollave nën mbikëqyrjen e qeverisë dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara UNRWA në Rripin e Gazës.

Statistikat zyrtare zbulojnë një peizazh të fuqishëm arsimor në rajon, me gjithsej 803 shkolla. Midis tyre, 448 shkolla të lidhura me qeverinë presin rreth 305,000 nxënës, ndërsa institucionet e lidhura me UNRWA strehojnë afërsisht 300,000 nxënës në 228 shkolla. Për më tepër, 67 shkolla private frekuentohen nga rreth 21,000 nxënës.

Një trupë e përkushtuar prej rreth 22,000 edukatorësh, meshkuj dhe femra, po punojnë pa u lodhur në shkollat e Rripit të Gazës. Ky grup mësuesish përballet me sfidat e ofrimit të arsimit cilësor në një mjedis të karakterizuar nga vite të tëra bllokadash të pushtuara nga toka, deti dhe ajri. Nga këta edukatorë, 12,000 janë të punësuar nga shkollat e lidhura me qeverinë, 9,300 nga institucionet e lidhura me UNRWA dhe 1,300 japin mësim në shkolla private.

Në përputhje me qëndrimin proaktiv të qeverisë për të adresuar kërkesat që lindin nga rritja e popullsisë dhe për të lehtësuar mbipopullimin e klasave, këtë vit janë ndërtuar tre shkolla të reja. Kjo qasje strategjike pasqyron një përkushtim për të siguruar një mjedis të favorshëm mësimi dhe optimizimin e mundësive arsimore për të rinjtë e rajonit.

Mes përpjekjeve të vazhdueshme për të përmirësuar infrastrukturën arsimore dhe për të ofruar përvoja gjithëpërfshirëse të të mësuarit, fillimi i këtij viti akademik në Gaza shënon një hap të rëndësishëm përpara. Vazhdimi i arsimit, edhe përballë sfidave, nënvizon qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë e studentëve, mësuesve dhe autoriteteve të rajonit.

Rreth dy milionë njerëz jetojnë në Rripin e Gazës, një zonë prej 365 km katrorë që i ka rezistuar sulmeve izraelite gjatë viteve të fundit. /mesazhi