Media botërore mbi rënien e Vuçiçit”: Rebelimi studentor ndryshoi peizazhin politik të Ballkanit

Tashmë, sytë kthehen nga Shqipëria, aty ku sundon e jo qeverisë Rama
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura dje, më 25 tetor, në Serbinë fqinje kanë tërhequr shumë vëmendje nga media botërore, veçanërisht pasi presidenti serb Aleksandar Vuçiç pranoi humbjen ndaj lëvizjes studentore vonë mbrëmë, duke i dhënë fund sundimit të tij të gjatë dhe duke njoftuar një epokë të re politike në vend.
Vuçiç, një populist dhe nacionalist, ka dominuar politikën serbe si kryeministër ose president që nga viti 2014, raporton Reuters. Megjithatë, ai thirri zgjedhje të parakohshme në shtator, pas gati dy vitesh protestash të udhëhequra nga studentët kundër korrupsionit dhe autoritarizmit në rritje, të cilat shpërthyen pasi 16 persona vdiqën në një tendë që binte në stacionin e trenit në Novi Sad në vitin 2024.
“Është e qartë se i humbëm këto zgjedhje, ‘Lista e Studentëve’ fitoi”, tha Vuçiç në një fjalim televiziv.
Vetëm pak çaste pas fjalimit të tij, rrugët e Beogradit u përmbytën me festime. Dhjetëra mijëra njerëz dolën në bulevardet kryesore të qytetit, me tingujt e borive të makinave, këngët, vallet dhe britmat e studentëve: “Fitore!” dhe “U bë!”.
Fitorja e studentëve shënon një ndryshim të thellë politik në vendin me rreth gjashtë milionë banorë dhe kujton humbjen e kryeministrit hungarez Viktor Orban në prill.
Ngjarja mund të shërbejë gjithashtu si model dhe frymëzim për lëvizje të tjera studentore në të gjithë Evropën, të cilat kanë dalë në rrugë në javët e fundit – në disa raste me përplasje të dhunshme – për të protestuar kundër standardeve të dobëta arsimore dhe mungesës së perspektivave, shkruan The Guardian.