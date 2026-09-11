Media britanike: Sanksionet ndaj ngulimeve izraelite do të përfshijnë Kudsin Lindor dhe Golanin

Sanksionet e Britanisë ndaj ngulimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar do të përfshijnë gjithashtu ato në Kudsin Lindor të pushtuar dhe në Lartësitë e Golanit të Sirisë, sipas një raportimi mediatik të premten, transmeton Anadolu.
Ngulimet izraelite në Lartësitë e Golanit të Sirisë dhe në Kudsin Lindor të pushtuar do të përfshihen gjithashtu në masat e reja të Britanisë që synojnë ngulimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, thanë burime qeveritare për faqen britanike të lajmeve Middle East Eye.
Sipas Rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Ligji izraelit për Lartësitë e Golanit, i cili në mënyrë efektive i aneksoi Lartësitë e Golanit, është “i pavlefshëm dhe pa efekt juridik ndërkombëtar”. Rezoluta i bën gjithashtu thirrje Izraelit të tërheqë vendimin e tij. OKB-ja e njeh gjithashtu Kudsin Lindor si territor të pushtuar.
Në fillim të kësaj jave, Sekretari i Jashtëm britanik Ed Miliband njoftoi një sërë masash, përfshirë ndalimin e importeve nga vendbanimet e paligjshme izraelite, sanksione ndaj kompanive dhe individëve që lehtësojnë zgjerimin e ngulimeve, si dhe sanksione shtesë ndaj pushtuesve ekstremistë izraelitë të akuzuar për mbështetje ose nxitje të dhunës ndaj palestinezëve.
Kryeministri britanik ka mbrojtur sanksionet e qeverisë ndaj ngulimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se rreziku i shembjes së zgjidhjes me dy shtete “duhet të na shqetësojë të gjithëve”.