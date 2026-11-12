Media izraelite: Kabineti i sigurisë i Izraelit urdhëron ushtrinë të përgatitet për sulm të mundshëm ndaj Iranit

Kabineti i sigurisë i Izraelit ka udhëzuar ushtrinë të shtojë përgatitjet për një sulm të mundshëm ndaj Iranit, raportoi të mërkurën në mbrëmje transmetuesi publik izraelit KAN, transmeton Anadolu.
“Udhëzimet e dhëna nga kabineti i sigurisë ushtrisë izraelite mund ta çojnë atë drejt ndërmarrjes së veprimeve që mund të shkaktojnë luftë”, raportoi transmetuesi.
KAN bëri të ditur se udhëzimet u publikuan pasi kreu i partisë Yashar, Gadi Eisenkot, lëshoi një deklaratë me të cilën i bëri thirrje kryeministrit në detyrë, Benjamin Netanyahu, të përmbahet nga operacionet e panevojshme ushtarake deri në formimin e qeverisë së ardhshme.
Transmetuesi shtoi se kabineti i sigurisë është mbledhur për herë të fundit më 5 tetor, disa javë para zgjedhjeve izraelite të 27 tetorit.