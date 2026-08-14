Media jemenase: Sulmi me raketa i grupit Huthi shkakton viktima në portin Mokha

Viktima u raportuan pasi grupi Huthi i Jemenit ndërmori të premten një sulm të ri me raketa ndaj portit të Mokhas në Detin e Kuq, i cili kontrollohet nga qeveria, tha një burim ushtarak për televizionin proqeveritar Saba, transmeton Anadolu.
Burimi tha se raketa goditi zonën e portit, duke shkaktuar viktima, por nuk specifikoi numrin e të vrarëve ose të plagosurve. Sipas raportimit, autoritetet po vijonin vlerësimin e dëmeve.
Huthit nuk morën menjëherë përgjegjësinë për sulmin.
Mokha, në provincën Taiz të Jemenit jugperëndimor, është një nga portet kryesore të vendit në Detin e Kuq nën kontrollin e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Sulmi i fundit vjen në një kohë të përshkallëzimit të sulmeve të Huthive ndaj infrastrukturës dhe interesave detare nën kontrollin e qeverisë. Në fillim të kësaj jave, grupi i mbështetur nga Irani pretendoi se kishte sulmuar anije tregtare në ngushticën Bab al-Mandab, përfshirë një sulm ku raportohet se u vranë disa anëtarë të ekuipazhit.