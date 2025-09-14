Mediat izraelite: Sulmi në Katar mund të ketë prishur marrëveshjen me Hamasin

Mediat izraelite raportojnë se kreu i Mossad-it, David Barnea, ka kundërshtuar sulmin izraelit në Katar, pasi agjencia e inteligjencës ka vlerësuar se kjo mund të dëmtonte mundësinë e një marrëveshjeje me Hamasin.
“Operacioni në Katar nuk përjashtohet që të ketë dobësuar potencialin e një marrëveshjeje,” shkroi analisti Ben Caspit në një artikull për Maariv.
Sipas tij, Barnea besonte se kishte shanse reale për arritjen e një marrëveshjeje dhe se prioriteti ishte kthimi i pengjeve në Gaza, jo eliminimi i menjëhershëm i udhëheqësve të Hamasit.
“Hamasi mund të goditet në çdo moment. Ajo që po ‘troket orën’ tani janë jetët e pengjeve, prandaj një sulm në Katar, sipas shefit të Mossad-it, do të sillte më shumë dëm sesa përfitim,” shtoi Caspit. /mesazhi