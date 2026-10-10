MedSportTech 2026: Tirana pret kongresin ndërkombëtar mbi të ardhmen e mjekësisë sportive

Tirana do të mirëpresë nga 13 deri më 15 tetor 2026 MedSportTech International Congress, një aktivitet që synon të krijojë një platformë të përbashkët për mjekësinë, farmacinë, shkencën e sportit, ushqyerjen dhe teknologjinë.
Kongresi do të zhvillohet në hotelin MAK Albania, me tri ditë prezantimesh, diskutimesh profesionale dhe sesionesh interaktive. Organizuar nga Health & Sport Partners, në bashkëpunim me Dhomën e Farmacistëve të Shqipërisë, aktiviteti zhvillohet për herë të parë në vend.
Në axhendën shkencore figurojnë emra si Zoran Bahtijarević, Jaqueline Migon dhe Pedro Gonçalves, krahas specialistëve shqiptarë, mes tyre Prof. Suela Këlliçi, Delina Xhafaj, Altin Veshti, Megi Lekbello, Renta Sanxhaku dhe Oeda Lekaj.
Në program përfshihen gjithashtu Angela Andreoli, Florian Toti, Alketa Bicja, Artida Avdiu dhe Diana Toma. Dita e parë, më 13 tetor, do t’i kushtohet shëndetit dhe performancës sportive.
Një prej temave kryesore do të jetë strategjia e UEFA-s për përmirësimin e shëndetit të futbollistëve të nivelit të lartë, si dhe kërkesat mjekësore për ekipet, zyrtarët dhe spektatorët. Programi përfshin gjithashtu ndikimin e ndotjes së ajrit në sëmundjet kardiovaskulare, vlerësimin e zemrës së sportistit dhe menaxhimin e emergjencave, përfshirë arrestin e papritur kardiak gjatë aktivitetit fizik.
Vëmendje do t’i kushtohet edhe shëndetit cerebral të futbollistëve dhe përvojës së grumbulluar nga studimet e UEFA-s për dëmtimet në futbollin elitar. Në këtë mënyrë, diskutimet synojnë të lidhin evidencën shkencore me masat konkrete të parandalimit dhe kujdesit ndaj sportistëve.
Më 14 tetor, fokusi do të zhvendoset te farmacia sportive, antidopingu dhe inovacioni teknologjik. Referimet do të trajtojnë rolin e farmacistëve dhe mjeteve digjitale në parandalimin e dopingut, përdorimin e sigurt të barnave dhe suplementeve, si dhe integrimin e inteligjencës artificiale, biosensorëve dhe nanoteknologjisë për rikuperimin e personalizuar të sportistëve.
Në program përfshihen edhe nutrigjenetika, ushqyerja e personalizuar dhe farmakovigjilenca, pra monitorimi i efekteve të padëshiruara të barnave. Një temë me rëndësi të drejtpërdrejtë për sistemin shëndetësor është parashikimi i mungesave të barnave përmes analizës së të dhënave.
Programi trajton gjithashtu sigurinë e suplementeve sportive dhe rreziqet që lidhen me ndotjen e tyre ose praninë e substancave të ndaluara. Dita e tretë, më 15 tetor, do t’i kushtohet rehabilitimit dhe mjekësisë sportive, me diskutime mbi menaxhimin ortopedik të dëmtimeve, trajtimin konservativ ose kirurgjikal dhe kriteret e rikthimit të sigurt në aktivitet.
Përtej shkëmbimit të njohurive, kongresi synon të forcojë bashkëpunimin mes profesionistëve dhe të nxisë zbatimin e risive shkencore në praktikën e përditshme.
Aktiviteti është në proces akreditimi për nëntë kredite nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor (ASCK). Programi i plotë dhe regjistrimi janë të disponueshme në faqen zyrtare të aktivitetit: MedSportTech International Congress 2026. \tesheshi