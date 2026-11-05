Medvedev: Rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA nuk ka gjasa të ndikojnë për Rusinë në afat të shkurtër

Zv.kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitry Medvedev, ka deklaruar se rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA nuk kanë gjasa të ndikojnë ndjeshëm në interesat e Moskës në afat të shkurtër, pavarësisht asaj që ai e përshkroi si një “disfatë dërrmuese” për presidentin Donald Trump, transmeton Anadolu.
“Si do të ndikojë kjo në interesat tona? Në afat të shkurtër, nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndikim të madh”, shkroi Medvedev në platformën ruse të rrjeteve sociale Max.
Ai tha se Rusia mbetet kryesisht e shqetësuar për dy çështje, përkatësisht luftën në Ukrainë dhe sanksionet e vendosura ndaj Moskës.
Sa i përket Ukrainës, Medvedev sugjeroi se Kievi mund të zhvillojë “disa konsultime mjaft të dobishme” me administratën e Trumpit, “por asgjë më shumë”.
Ai argumentoi se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, i cili më parë ishte mbështetur shumë te partnerët evropianë, mund të bëhet edhe më shpërfillës ndaj Trumpit, ndërsa ndikimi i tij politik dobësohet.
Medvedev tha se Trump mund ta mbyllë shërbimin e komunikimit satelitor Starshield dhe të ndërpresë shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës me Ukrainën, por nuk ka gjasa të ndërmarrë hapa të tillë, pasi ka pak arsye për të kërkuar përballje të mëtejshme me demokratët.
Starshield, versioni i rrjetit Starlink të SpaceX i përshtatur për përdorim ushtarak, ofron komunikime satelitore që forcat ukrainase i përdorin për koordinimin në fushëbetejë, operacionet me dronë dhe mbrojtjen ajrore.
Kufizimet e vendosura ndaj këtij shërbimi në muajin tetor penguan misionet ukrainase me dronë. Më 24 tetor, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se shpejtësitë normale të funksionimit ishin rikthyer.
“Ai është një njeri i paparashikueshëm, por tani nuk është koha për veprime të çuditshme. Përveç kësaj, mekanizmi i shkarkimit nga detyra përmes procedurës së fajësimit do të vazhdojë të funksionojë pavarësisht rrethanave”, tha Medvedev.
Duke iu kthyer sanksioneve, ai sugjeroi se Trump mund të përballet me zgjedhje të vështira politike, ndërsa demokratët fitojnë më shumë ndikim në Kongres.
Ai argumentoi se vendosja e kufizimeve të mëtejshme ndaj Rusisë mund të rrisë çmimet e naftës, të zemërojë shoferët amerikanë dhe të dëmtojë marrëdhëniet me Kremlinin, të cilat, sipas tij, Trump i konsideronte si një arritje personale diplomatike.
“Prandaj, zgjedhja do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për të. Është më e lehtë të sakrifikojë dikë si (sekretari i Mbrojtjes Pete) Hegseth”, tha ai.
Medvedev tha gjithashtu se Trump duhet të gjejë një mënyrë për t’i dhënë fund luftës me Iranin, e cila, sipas tij, kishte kontribuar në disfatën dërrmuese të “Elefantëve të rraskapitur”, duke iu referuar Partisë Republikane dhe simbolit të saj tradicional.
“Me pak fjalë, situata është e paparashikueshme, edhe për Trumpin. Ai me sa duket do të përdorë përgjigje ‘ad hoc’ ndaj problemeve që shfaqen, ndërsa vazhdimisht përdor mjetin e tij të preferuar, veton”, tha ai.
Medvedev tha se Rusia duhet të mbetet e përqendruar në objektivat e saj ushtarake në Ukrainë, pavarësisht zhvillimeve politike në Washington.
“Sa për ne, pavarësisht zgjedhjeve që zhvillohen në Amerikën e largët, ne duhet të përqendrohemi në një detyrë dhe ta kryejmë atë mirë, ta shpartallojmë armikun në fushëbetejë deri në arritjen e fitores së plotë”, tha ai.