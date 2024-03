“Eliminimi i personelit ushtarak francez që mund të shfaqet në Ukrainë do të ishte një mision kritik, por jo veçanërisht i vështirë për Forcat e Armatosura Ruse, por për Parisin një humbje e tillë poshtëruese e legjioneve të tij do të ishte e barabartë me gijotinë”.

Kështu u shpreh zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurimit rus Dmitry Medvedev në një postim në Telegram.

“Në fakt, për suksesin e kauzës sonë, do të ishte mirë nëse francezët e shqetësuar të dërgonin disa regjimente në “Banderaland”. Do të ishte shumë problematike të fshihej një numër i tillë ushtarakësh, kështu që eliminimi sistematik i tyre nuk do të ishte detyra më e vështirë, por sigurisht më e rëndësishmja. Por, mendoni vetëm për efektin e dobishëm të goditjes!”, tha ai. /abcnews