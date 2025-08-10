Mefail Shkodra – i dyshuari për vrasjen e trefishtë në Gjilan me dhjetëra dosje penale dhe të kaluar kriminale

Mefail Shkodra, i dyshuar për vrasjen e trefishtë në Gjilan, rezulton të ketë një të kaluar kriminale.
Burime nga organet e rendit bëjnë të ditur se ai ka precedentë penal në një sërë veprash të rënda.
“Personi i cili është i dyshuar që ka kryer veprën penale ka precedentë penal. Për raste të sulmit 5 raste, prishje e rendit dhe qetësisë publike 2 raste, fajde në 3 raste, mashtrim në 1 rast, kërcënim në 3 raste, shantazh e ka 1 rast, detyrim në 2 rast, pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal 1 rast dhe ka kundërvajtje tjera në komunikacion që në total i ka 31 raste”, tha Prokurori i rastit në Gjilan në konferencën për media.
Përveç këtyre, Shkodra ka edhe dhjetëra kundërvajtje të tjera në komunikacion, duke e çuar numrin total të shkeljeve ligjore në 31 raste.
Ndërkaq, Prokurori konfirmoi raportimin e Tëvë1 se një person është arrestuar lidhur me ngjarjen, derisa Mefail Shkodra dhe dy djemtë e tij gjenden akoma në arrati.