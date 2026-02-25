Meksika dërgon dy anije të tjera humanitare në Kubë me mbi 1.000 tonë furnizime

Qeveria meksikane dërgoi të martën dy anije shtesë me ndihmë humanitare në Kubë, duke transportuar më shumë se 1.000 tonë furnizime, transmeton Anadolu.
Anijet e mbështetjes logjistike Papaloapan dhe Huasteco u nisën nga porti i Veracruzit të ngarkuara me një total prej 1.193 tonë furnizime, përfshirë fasule dhe qumësht në pluhur, sipas “El Universal”.
Dërgesa përfshinte gjithashtu 23 tonë ndihmë humanitare të mbledhura nga organizatat e shoqërisë civile me mbështetjen e qeverisë së Qytetit të Meksikës në një qendër grumbullimi të ngritur në qendrën historike, që përfaqëson një dërgesë fillestare.
Transporti detar pritet të zgjasë rreth katër ditë dhe përfshinte më shumë se 350 personel detar, së bashku me një vinç dhe pesë pirunë ngritës. Ndihma vjen përveç 814 tonëve të dërguar më parë nën administrimin e presidentes Claudia Sheinbaum.
Kuba po përballet me krizën e saj më të thellë ekonomike në dekada, pasi SHBA-ja ka intensifikuar presionin mbi ishullin e sunduar nga komunistët në javët e fundit duke lëvizur për të bllokuar dërgesat e naftës, përfshirë furnizimet nga aleati i saj Venezuela.
Masa ka rritur kostot e ushqimit dhe të transportit, ka shkaktuar mungesa të mëdha të karburantit dhe ka çuar në ndërprerje të zgjatura të energjisë elektrike në të gjithë vendin.