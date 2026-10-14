Meksika e shqetësuar për përdorimin në rritje të teknologjisë së dronëve nga kartelet e drogës

Sekretari i Mbrojtjes Kombëtare të Meksikës, Ricardo Trevilla Trejo theksoi përdorimin në rritje të teknologjisë së dronëve nga kartelet e drogës, duke e përshkruar atë si një çështje shqetësimi kombëtar, transmeton Anadolu.
Komentet e Trejos të martën pasojnë raportet se anëtarët e kartelit meksikanë po luftojnë si mercenarë në Ukrainë për t‘u trajnuar në taktikat e luftës me dronë.
“Po, ato na shqetësojnë në të gjithë vendin. Kjo është arsyeja pse që nga viti i kaluar, ne kemi blerë shumë sisteme anti-dronë fikse dhe të lëvizshme. Ne gjithashtu i kemi ato përgjatë gjithë kufirit dhe kryejmë operacione në koordinim me SHBA-në”, tha Trejo.
Më 4 dhe 11 tetor, ushtria meksikane raportoi se kishte sekuestruar 15 dronë me fibra optike në Sinaloa në Meksikën veriperëndimore, një teknologji e përdorur zakonisht në luftën Rusi-Ukrainë.
Sinaloa është në qendër të luftës së fundit të karteleve të Meksikës, e cila shpërtheu pasi Karteli Sinaloa u nda në dy fraksione rivale që konkurrojnë për kontroll territorial. Trejo tha se autoritetet nuk kanë identifikuar grupet kriminale që përdorin teknologjinë, duke vënë në dukje se përdorimi i saj shtrihet përtej rajonit verior të Meksikës.
Në gusht, banorët e komunitetit të vogël të Los Bayados në shtetin Guerrero u zhvendosën nga shtëpitë e tyre nga sulmet me dronë të kryera nga grupet kriminale.
“Ne besojmë se ata përdorin gjerësisht dronët komercialë, të cilët më vonë i modifikojnë për të sulmuar grupet rivale dhe në shumë raste edhe autoritetet. Megjithatë, këta nuk janë dronë shumë të sofistikuar”, shtoi Trejo.