Melatonina lidhet me rrezik më të lartë për dobësimin e zemrës: Çfarë zbuloi studimi me mbi 130 mijë persona

Përdorimi afatgjatë i melatoninës është shoqëruar me rritje të rrezikut për insuficiencë kardiake, hospitalizim dhe vdekshmëri. Megjithatë, shkencëtarët theksojnë se ende nuk është provuar nëse suplementi i shkakton drejtpërdrejt këto probleme
Një nga suplementet më të përdorura për përmirësimin e gjumit është lidhur me një rrezik më të lartë për insuficiencë kardiake dhe vdekshmëri, sipas një analize paraprake të prezantuar në nëntor të vitit 2025, gjatë sesioneve shkencore të Shoqatës Amerikane të Zemrës (AHA).
Megjithatë, studiuesit theksojnë se rezultatet nuk dëshmojnë se melatonina shkakton drejtpërdrejt këto probleme shëndetësore.
Analiza e të dhënave mjekësore të 130.828 personave të rritur me pagjumësi tregoi se ata që kishin përdorim të dokumentuar të melatoninës për të paktën një vit kishin rreth 89 për qind rrezik relativ më të lartë për zhvillimin e insuficiencës kardiake gjatë një periudhe pesëvjeçare, krahasuar me personat pa përdorim të regjistruar të saj.
Në terma konkretë, insuficienca kardiake u regjistrua te 4.6 për qind e përdoruesve afatgjatë të melatoninës, krahasuar me 2.7 për qind në grupin tjetër.
Te përdoruesit afatgjatë u vu re gjithashtu një rrezik afërsisht dyfish më i lartë i vdekjes nga çdo shkak. Ndërkohë, hospitalizimet e lidhura me insuficiencën kardiake ishin dukshëm më të shpeshta, me një diferencë prej afro 3.5 herësh ndërmjet grupeve.
Këto rezultate ngrenë pyetje për sigurinë e përdorimit të zgjatur të melatoninës, veçanërisht te personat që e marrin rregullisht për muaj ose vite.
Pse po shqyrtohet siguria e përdorimit afatgjatë të melatoninës?
Melatonina është hormon që prodhohet natyrshëm nga gjëndra pineale në tru dhe ndihmon në rregullimin e ciklit të gjumit dhe zgjimit. Niveli i saj zakonisht rritet gjatë errësirës dhe zvogëlohet në praninë e dritës.
Suplementet e melatoninës përdoren për lehtësimin e disa problemeve me gjumin dhe në shumë vende mund të blihen pa recetë.
Edhe pse melatonina përgjithësisht konsiderohet e tolerueshme gjatë përdorimit afatshkurtër, të dhënat për sigurinë e saj gjatë përdorimit shumëmujor ose shumëvjeçar mbeten të kufizuara.
Pikërisht për këtë arsye, shkencëtarët kërkojnë studime më të hollësishme për të kuptuar nëse përdorimi i zgjatur mund të ndikojë në shëndetin kardiovaskular.
Foto: TTereza
Çfarë tregojnë rezultatet dhe ku qëndrojnë kufizimet?
Studimi është vëzhgues dhe rezultatet e prezantuara në konferencën shkencore nuk kishin kaluar ende procesin e plotë të vlerësimit nga ekspertë të pavarur, siç sqarohet në njoftimin zyrtar të Shoqatës Amerikane të Zemrës.
Një kufizim i rëndësishëm është se studiuesit u mbështetën në të dhënat elektronike mjekësore dhe dokumentimin e përdorimit të melatoninës, pa verifikuar drejtpërdrejt marrjen e saj nga secili pjesëmarrës.
Për më tepër, duke qenë se melatonina mund të blihet pa recetë, është e mundur që edhe disa persona të grupit krahasues ta kenë përdorur suplementin pa u regjistruar në dokumentacionin mjekësor.
Dallimet e vërejtura mund të ndikohen edhe nga faktorë të tjerë, përfshirë ashpërsinë e pagjumësisë, gjendjen psikologjike dhe problemet e tjera shëndetësore.
Prandaj, rritja e rrezikut të vërejtur nuk duhet interpretuar si provë se melatonina është shkaktare e drejtpërdrejtë e insuficiencës kardiake.
Paralajmërimi i autoriteteve shëndetësore
Më 19 prill 2026, Autoriteti i Ushqimit dhe Barnave i Arabisë Saudite (SFDA) publikoi një sinjal sigurie lidhur me mundësinë e një lidhjeje ndërmjet përdorimit të melatoninës dhe insuficiencës kardiake.
Vlerësimi u mbështet në raportimet ndërkombëtare të efekteve të padëshiruara dhe në të dhënat shkencore të disponueshme.
Megjithatë, një sinjal i tillë nuk përbën provë përfundimtare se melatonina shkakton dëmtim të zemrës, por tregon se kjo mundësi kërkon hetim të mëtejshëm.
Çfarë duhet të dinë personat që përdorin melatoninë?
Rezultatet nuk nënkuptojnë se çdo person që merr melatoninë është i rrezikuar nga insuficienca kardiake dhe as se suplementi duhet ndërprerë menjëherë.
Megjithatë, personat që e përdorin për periudha të gjata duhet të konsultohen me mjekun për të vlerësuar nevojën, dozën dhe kohëzgjatjen e përdorimit.
Trajtimi i pagjumësisë nuk duhet të mbështetet vetëm te suplementet. Identifikimi i shkaktarëve të çrregullimeve të gjumit, përmirësimi i zakoneve të gjumit dhe, kur është e nevojshme, trajtimi me terapi njohëse-sjellore për pagjumësinë janë pjesë të rëndësishme të kujdesit shëndetësor.
Mesazhi kryesor i analizës është se melatonina nuk është provuar të shkaktojë insuficiencë kardiake, por përdorimi i saj afatgjatë nuk duhet konsideruar automatikisht pa rrezik vetëm sepse bëhet fjalë për një hormon që prodhohet natyrshëm nga organizmi.