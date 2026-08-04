Melatonina nuk ndihmon vetëm gjumin: Studiuesit zbulojnë një tjetër përfitim të rëndësishëm për organizmin

Përfitimi që pak kush e lidh me melatoninën mund të jetë po aq i rëndësishëm sa efekti i saj në gjumë
Melatonina njihet kryesisht si suplement që ndihmon për një gjumë më të mirë, por një studim i ri sugjeron se ajo mund të ketë edhe një rol tjetër të rëndësishëm – lehtësimin e dhimbjeve kronike të muskujve dhe nyjave.
Studiuesit nga Universiteti i Sidneit analizuan rezultatet e 23 provave klinike të rastësishme për të vlerësuar ndikimin e melatoninës te personat që vuajnë nga dhimbje kronike muskuloskeletore.
Rezultatet treguan se melatonina uli intensitetin e dhimbjes dhe përmirësoi ndjeshëm cilësinë e gjumit krahasuar me placebo. Megjithatë, nuk u vu re ndonjë përfitim i rëndësishëm te dhimbjet pas ndërhyrjeve kirurgjikale.
Efekti është i ngjashëm me disa ilaçe kundër dhimbjes
Sipas Dr. Charles Odonkor, specialist për trajtimin e dhimbjes në Universitetin Yale, ulja mesatare e dhimbjes ishte rreth 7–11 pikë në një shkallë prej 100 pikësh.
Ky efekt është i krahasueshëm me atë të barnave anti-inflamatore josteroide, si ibuprofeni, të cilat përdoren shpesh për trajtimin e dhimbjeve kronike. Megjithatë, ai thekson se ky përmirësim nuk është gjithmonë aq i madh sa pacienti ta ndiejë qartë.
Sipas tij, përmirësimi i cilësisë së gjumit ishte më i qëndrueshëm sesa lehtësimi i dhimbjes.
Ekspertët kërkojnë më shumë studime
Studiuesja Heewon L. Gray nga Universiteti i Floridës Jugore vlerëson se rezultatet janë premtuese, por ende nuk mjaftojnë për të ndryshuar praktikat mjekësore.
Ajo thekson se cilësia e provave shkencore varion nga e ulët në mesatare dhe se studimet ndryshojnë shumë mes tyre për sa i përket dozave dhe mënyrës së përdorimit të melatoninës.
Për këtë arsye, nevojiten kërkime të tjera me doza të standardizuara dhe ndjekje afatgjatë të pjesëmarrësve.
Sa melatoninë duhet të merret?
Në studimet e analizuara, dozat varionin nga 1 deri në 10 miligramë, ndërsa kohëzgjatja e përdorimit ishte nga disa javë deri në disa muaj. Për këtë arsye, studiuesit nuk mundën të përcaktojnë dozën ideale ose kohëzgjatjen optimale të trajtimit.
Sipas Dr. Odonkor, dozat më të larta nuk rezultuan më efektive, ndërsa përdorimi për periudha më të gjata dukej se shoqërohej me përfitime më të mëdha.
Efektet anësore ishin përgjithësisht të lehta dhe kalimtare, si përgjumja, marramendja, dhimbja e kokës dhe të përzierat. Megjithatë, mungojnë ende të dhëna cilësore për sigurinë e përdorimit afatgjatë.
Ekspertët theksojnë se, edhe pse melatonina konsiderohet një suplement i sigurt dhe lehtësisht i disponueshëm, ajo nuk duhet të përdoret si zëvendësim i trajtimit të rekomanduar nga mjeku, derisa studime të tjera ta konfirmojnë përfundimisht efektivitetin e saj.