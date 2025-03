Meloni paralajmëron BE-në kundër një lufte tregtare me Trumpin

Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni ka paralajmëruar partnerët evropianë të martën kundër përshkallëzimit të mosmarrëveshjeve tregtare me Shtetet e Bashkuara përmes tarifave hakmarrëse dhe u ka kërkuar aleatëve perëndimorë të vazhdojnë bashkëpunimin e tyre të gjatë.

Meloni, e cila është e afërt me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se lidhjet e vendosura midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara duhet të ruhen dhe se BE-ja duhet të distancohet nga çdo sugjerim që vendet e saj kanë nevojë për krijimin e një ombrelle të pavarur sigurie, raporton Reuters.

“Është një fakt i thjeshtë i realitetit që nuk është e mundur të parashikohet një garanci e qëndrueshme sigurie duke ndarë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara”, i ka thënë ajo parlamentit përpara një samiti të liderëve të BE më vonë këtë javë.

Trumpi ka përmbysur marrëdhëniet midis Uashingtonit dhe aleatëve të tij, duke ngrirë rrjedhën e armëve amerikane në Ukrainë për të detyruar Kievin të bëjë paqe me Rusinë. Ai gjithashtu ka filluar të vendosë tarifa të larta për çelikun dhe aluminin evropian, duke u ankuar për deficitin tregtar të mallrave të SHBA-së me BE-në.

Bashkimi Evropian ka thënë se do të vendosë kundër tarifa për mallrat amerikane me vlerë 26 miliardë euro nga muaji i ardhshëm. Megjithatë, Meloni ka vënë në dyshim mençurinë e kësaj lëvizjeje dhe ka thënë se Italia dëshironte një marrëveshje të negociuar me Uashingtonin.

“Unë nuk jam e sigurt se përgjigjja ndaj tarifave me më shumë tarifa është domosdoshmërisht një marrëveshje e mirë”, ka thënë ajo.

“Për këtë arsye, unë besoj se përpjekjet e Italisë duhet të drejtohen drejt kërkimit të zgjidhjeve me sens të përbashkët midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, të udhëhequra më shumë nga logjika sesa nga instinkti”, ka shtuar ajo.

Meloni ka krijuar lidhje të forta me Trumpin dhe ishte liderja e vetme evropiane e pranishme në inaugurimin e tij presidencial në janar.

Nga frika se nuk mund të mbështeten më në mbështetjen ushtarake të SHBA-së, Britania dhe Franca kanë udhëhequr përpjekjet për të përgatitur një forcë paqeruajtëse kryesisht evropiane për Ukrainën në rast të një marrëveshjeje paqeje midis Kievit dhe Moskës.

Por Meloni ka shprehur dyshime mbi planin dhe ka përjashtuar çdo pjesëmarrje të Italisë.

“Dislokimi i trupave italiane në Ukrainë nuk ka qenë kurrë në rendin e ditës, ashtu siç ne besojmë se dislokimi i trupave evropiane të propozuar nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar është një opsion shumë kompleks, i rrezikshëm dhe joefektiv”, ka thënë ajo.