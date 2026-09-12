Mendoni se po pini mjaftueshëm ujë? Këto shenja të dehidratimit shpesh ngatërrohen me lodhjen

Gjatë ditëve të nxehta të verës, trupi humbet lëngje më shpejt dhe dehidratimi mund të shfaqet pa u vënë re. Shumë njerëz mendojnë se etja është sinjali i parë, por organizmi mund të japë shenja të tjera që shpesh ngatërrohen me lodhjen ose rraskapitjen.
Një nga mënyrat më të thjeshta për të kontrolluar hidratimin është vëzhgimi i urinës. Urina me ngjyrë të verdhë të çelët zakonisht tregon hidratim të mirë, ndërsa një ngjyrë më e errët dhe erë më e fortë mund të tregojnë se trupi ka nevojë për më shumë lëngje.
Dehidratimi mund të ndikojë edhe në funksionimin e trurit. Mungesa e lëngjeve mund të shoqërohet me vështirësi në përqendrim, ngadalësim të të menduarit dhe ndjesinë e “mjegullës së trurit”. Nëse ndiheni të plogësht gjatë ditës, një gotë ujë mund të jetë më e dobishme sesa një filxhan tjetër kafe.
Një tjetër shenjë e zakonshme është dhimbja e kokës. Humbja e tepërt e lëngjeve mund të ndikojë në ekuilibrin e lëngjeve në organizëm dhe të shkaktojë dhimbje koke. Në raste më të rënda mund të shfaqen marramendje, dobësi, rënie e presionit të gjakut dhe të fikët.
Mungesa e lëngjeve mund të ndikojë edhe në gjendjen emocionale. Irritueshmëria, nervozizmi dhe ndjenja e tensionit mund të shfaqen krahas shenjave të tjera të dehidratimit.
Rreziku rritet gjatë temperaturave të larta, sidomos kur ka djersitje të shtuar, ekspozim të gjatë në diell ose aktivitet fizik intensiv. Edhe temperatura e lartë e trupit dhe konsumimi i alkoolit mund të favorizojnë humbjen e lëngjeve.
Nevojat për lëngje ndryshojnë nga personi në person dhe varen nga temperatura, aktiviteti fizik dhe ushqyerja. Në ditët e nxehta, nevoja për lëngje mund të jetë më e madhe. Për këtë arsye, është e dobishme të pini rregullisht gjatë ditës dhe të mos prisni gjithmonë derisa etja të bëhet e fortë.
Nëse shfaqen shenja të forta si konfuzion, të fikët, dobësi e theksuar ose pamundësi për të mbajtur lëngjet, nevojitet vlerësim mjekësor.