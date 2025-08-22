Mercedes-AMG ka prezantuar konceptin e ri AMG GT XX – me të cilin “dëshiron të heshtë konkurrentët”

Mercedes-AMG ka prezantuar konceptin e ri AMG GT XX, që shfaq vizionin e tyre për një hypercar elektrik me katër dyer.

Ky model pritet të jetë zëvendësuesi i AMG GT 4-Door me motor V8 plug-in hybrid. AMG GT4 EV do të ketë tre motorë elektrikë, që së bashku zhvillojnë 1,341 kuaj fuqi.

Automjeti do të ketë një shpejtësi maksimale prej 320 km/orë dhe arritje shpejtësie 0-100 km/orë nën 2 sekonda.

Karroceria përzien elemente sportive me dizajn aerodinamik, duke marrë frymëzim nga modele si Ferrari 812 Superfast.

Brendësia do të jetë teknologjikisht e avancuar, me materiale të qëndrueshme si LABFIBER nga goma e ricikluar.

Bateria e fuqishme me kapacitet mbi 100 kWh mundëson karikim shumë të shpejtë dhe rreth 724 km autonomi.

Modeli pritet të dalë në shitje në vitin 2026 me çmim mbi 200,000 dollarë.

