Mercedes-Benz thyen të gjitha barrierat ndaj mobilitetit, EQS përshkon 1205 kilometra pa u rimbushur

Mercedes-Benz ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm në fushën e lëvizshmërisë elektrike me një drejtim demonstrues që demonstron potencialin e teknologjisë së baterive të së ardhmes.
Një automjet testimi EQS pak i modifikuar, i pajisur me një bateri litium-metali me elektrolit të ngurtë, përshkoi udhëtimin prej 1,205 kilometrash nga Stuttgarti në Malmö në fund të gushtit pa asnjë ndalesë për karikim.
Ky sukses theu rekordin e mëparshëm të Vision EQXX me tre kilometra, dhe automjeti mbërriti në Malmö me një rreze mbresëlënëse të mbetur prej 137 kilometrash.
Suksesi vërteton se teknologjia funksionon jo vetëm në laborator, por edhe në kushte reale të rrugës, transmeton Telegrafi.
“Bateria me elektrolit të ngurtë përfaqëson një revolucion të vërtetë për lëvizshmërinë elektrike. Me drejtimin e suksesshëm në distanca të gjata të EQS, ne po tregojmë se kjo teknologji funksionon jo vetëm në laborator, por edhe në rrugë. Qëllimi ynë është të sjellim inovacione të tilla në prodhimin serik deri në fund të dekadës”, tha Markus Schäfer, anëtar i bordit të menaxhimit të grupit Mercedes-Benz.
Sistemi i baterisë u zhvillua në bashkëpunim me Mercedes-AMG High Performance Powertrains, ndërsa qelizat litium-metalike vijnë nga prodhuesi amerikan Factorial Energy.
Përmbajtja e energjisë së përdorshme të baterisë është rritur me 25%, ndërsa pesha dhe madhësia mbeten të krahasueshme me baterinë standarde EQS.
Itinerari ndoqi autostradat A7 dhe E20 përmes Gjermanisë dhe Danimarkës deri në Malmö në Suedi, dhe itinerari optimal u llogarit duke përdorur një sistem inteligjence elektrike që merr parasysh topografinë, trafikun, temperaturën e ambientit dhe nevojat e energjisë për ngrohje dhe ftohje.