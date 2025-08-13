Mercedes CLA Shooting Brake i ri është një automjet elektrik me një autonomi deri në 761 kilometra

Gjithnjë e më shumë prodhues po kombinojnë motorët elektrikë dhe benzinë në të njëjtat platforma mekanike, dhe Mercedes ka prezantuar CLA-në më të fundit në versionet SUS dhe EV.
Së pari, u shfaq limuzina kupe, dhe tani po i bashkohet versioni Shooting Brake.
Gjenerata e parë e CLA Shooting Brake ishte një nga makinat më të bukura në gamën Mercedes, por modeli i ri ende nuk e arrin atë lartësi vizualisht.
Ndryshimet në versionin Shooting Brake (krahasuar me limuzinën kupe) fillojnë nga shtylla B dhe vazhdojnë drejt pjesës së pasme të automjetit.
Çatia është zgjeruar dhe përfshin një panel xhami plotësisht panoramik, dhe në pjesën e pasme ka drita freni LED të lidhura nga një shirit drite.
Hapësira e kokës në ulëset e pasme është 26 mm më e lartë krahasuar me gjeneratën e mëparshme, dhe vëllimi i bagazhit është rritur gjithashtu në 1,290 litra me ulëset e palosura.
Krahasuar me paraardhësin e tij, CLA Shooting Brake e re është 35 mm më e gjatë, 25 mm më e gjerë dhe 27 mm më e lartë, dhe baza e rrotave është zgjatur me 61 mm.
Si më parë, modeli mund të tërheqë një rimorkio me peshë deri në 1,800 kg, megjithëse pak pronarë ndoshta do ta bëjnë këtë.
Mercedes është veçanërisht krenar për çatinë panoramike të këtij modeli.
Është bërë nga xham sigurie që reflekton rrezatimin infra të kuq dhe ka një shtresë “me emetim të ulët” në pjesën e brendshme.
158 yje që përfaqësojnë emblemën e Mercedes janë të integruara në xham, dhe mund të ndriçohen së bashku me ndriçimin ambiental në kabinë.
Klientët gjithashtu mund të zgjedhin funksionin elektrokromik, i cili lejon që xhami të ndryshojë nga transparent në të errët.
Deri më tani janë prezantuar dy versione elektrike të CLA Shooting Brake të re, ndërsa hibridet e buta me teknologji 48 volt do të jenë në dispozicion vitin e ardhshëm.
Modeli bazë është CLA 250+ Shooting Brake me teknologji EQ, ndërsa CLA 350 4Matic është mbi të.
Të dy modelet përdorin të njëjtën bateri NMC (nikel-mangan-kobalt) 85 kWh, por ndryshojnë në fuqi: CLA 250+ ka 272 kuaj-fuqi (200 kW), ndërsa CLA 350 ofron 354 kuaj-fuqi (260 kW).
Mercedes deklaron se modeli bazë përshpejton në 100 km/orë në 6.8 sekonda, ndërsa CLA 350 e arrin këtë në saktësisht 5 sekonda.
Shpejtësia maksimale e të dy modeleve është e kufizuar në 210 km/orë. Edhe më e rëndësishme se përshpejtimi është autonomia.
CLA 250+ mund të udhëtojë deri në 761 km sipas ciklit WLTP, ndërsa CLA 350 ka një autonomi prej 730 km.
Të dyja versionet mbështesin karikimin DC me një fuqi deri në 320 kW, që do të thotë se në vetëm 10 minuta mund të shtoni më shumë se 310 km autonomi.
Kabina e Shooting Brake të re është pothuajse identike me atë të limuzinës, gjë që mund të jetë pak zhgënjyese për disa.
Kjo do të thotë se ajo përmban të njëjtën panel të sheshtë me sistemin opsional MBUX Superscreen, i cili mund të përfshijë deri në tre ekrane.
Ky dizajn minimalist i brendshëm bie ndesh me linjat elegante të jashtme të makinës, por sipërfaqja e madhe digjitale është bërë një trend, pavarësisht se sa e panatyrshme mund të duket.
Mercedes ende nuk e ka njoftuar çmimin ose datën e saktë të fillimit për CLA Shooting Brake të re, por makina pritet të mbërrijë në sallonet e ekspozitës deri në fund të vitit.