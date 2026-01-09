Mercedes do t’ju lejojë të drejtoni pa duar në qytetet amerikane, por ekziston një “kusht”

Mercedes do të sjellë MB.Drive Assist Pro në Shtetet e Bashkuara më vonë këtë vit dhe është i njohur për ofrimin e navigimit pa duar në qytete. Sistemi do të debutojë në CLA dhe gjithashtu do të ofrohet në GLC EQ.
Prodhuesi i automjeteve tha çuditërisht pak për teknologjinë, por vuri në dukje: “Me shtypjen e një butoni, automjeti mund të ndihmojë në lundrimin nëpër rrugët e qytetit – nga parkingu deri në destinacion – me asistencë të përparuar SAE-Level 2”.
Kompania vazhdoi të shtonte se MB.Drive Assist Pro është “bashkëpunues” dhe shoferët mund të bëjnë “përshtatje drejtimi” në çdo kohë pa çaktivizuar sistemin gjysmë-autonom.
Kjo tingëllon si Tesla dhe Mercedes vuri në dukje se MB.Drive Assist Pro aktivizohet nga afërsisht 30 sensorë të ndryshëm. Këto përfshijnë 10 kamera, pesë sensorë radari dhe 12 sensorë ultrasonikë.
Informacioni nga këto pajisje futet në një “superkompjuter jashtëzakonisht të fuqishëm, i cili është i aftë të arrijë deri në 508 TOP”.
Ndërsa Mercedes nuk dha hollësi, Nvidia po plotëson disa nga boshllëqet pasi zbuloi se CLA do të përdorë softuerin e tyre Drive AV.
Gjiganti i teknologjisë tha se teknologjia lejon “navigim urban pikë-në-pikë përmes mjediseve komplekse të qytetit”, si dhe “siguri aktive të përparuar me shmangie proaktive të përplasjeve dhe parkim automatik në hapësira të ngushta”.
Nvidia vazhdoi duke thënë se sistemi është projektuar për të drejtuar në një mënyrë njerëzore dhe është i aftë të ndjekë rrugët, të bëjë kthesa dhe të vendosë në cilën korsi të hyjë.
Ata shtuan se Drive AV mund të “kuptojë” përdoruesit e rrugës të cenueshëm – siç janë këmbësorët, çiklistët dhe ngasësit e skuterëve – dhe të përgjigjet në mënyrë proaktive duke ndaluar ose duke dhënë përparësi.
Kjo nuk shpjegon shumë, por Car & Driver testoi MB.Drive Assist Pro dhe e quajti atë një sistem të Nivelit 2+ që lejon navigim pikë-në-pikë pa duar.
Megjithatë, shoferët ende duhet t’i kushtojnë vëmendje dhe botimi tha se një kamera do të sigurohet që ata të mbeten të vëmendshëm. Ata shtuan se MB.Drive Assist Pro do të kushtojë 3,950 dollarë për një abonim trevjeçar, megjithëse një plan mujor është gjithashtu në zhvillim e sipër.
Për fat të keq, paqartësia duket të jetë rezultat i pasigurisë rregullatore. Kjo sugjeron se nuk do të mësojmë shumë më tepër derisa teknologjia të miratohet nga autoritetet përkatëse.