Merz nën presion, AfD synon një tjetër rezultat të fortë në zgjedhjet rajonale

Qendrat e votimit u hapën në orën 08:00 dhe janë planifikuar të qëndrojnë të hapura deri në orën 6 të pasdites. Në kryeqytet, rreth 2.5 milionë njerëz kanë të drejtë të votojnë për Dhomën e Përfaqësuesve, ndërsa në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, rreth 1.3 milionë kanë të drejtë të votojnë për parlamentin.
Zgjedhjet vijnë vetëm dy javë pasi Alternativa për Gjermaninë (AfD) e ekstremit të djathtë fitoi një fitore dërrmuese në Saksoni-Anhalt, ku AfD fitoi rreth 44% të votave, më e larta ndonjëherë në zgjedhje shtetërore dhe një rritje e ndjeshme e pozicionit të saj në Gjermaninë lindore.
Zgjedhjet rajonale zakonisht nuk tërheqin shumë vëmendje ndërkombëtare. Megjithatë, këtë herë rezultati shihet si një provë e madhe për qeverinë e Merz, pasi AfD duket veçanërisht e fortë dhe Bashkimi Kristian Demokrat (CDU) po përballet me probleme në të dy shtetet.
Në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, beteja zgjedhore është midis Social Demokratëve (SPD) të udhëhequr nga Manuela Schwesig, e cila është popullore, dhe Alternativës për Gjermaninë (AfD) të ekstremit të djathtë. 52-vjeçarja ka bërë mision të saj të pengojë përparimin e AfD-së, e cila në sondazhe është rreth 37%, përpara SPD-së me 33%.
Në Berlin, fushata deri më tani është dominuar nga një betejë midis Partisë së Majtë të ekstremit të majtë dhe Unionit Kristian Demokrat (CDU) të qendrës së djathtë të kancelarit Merz. Të dyja partitë janë kokë më kokë, sipas sondazheve. Rezultati i të dy zgjedhjeve mund të ketë pasoja edhe në nivel kombëtar.