Mes tensioneve me Korenë e Jugut, Kim Jong-un kërkon ushtrinë më të fuqishme në botë, urdhëron rritjen e gatishmërisë ushtarake

Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka shpallur synimin për të ndërtuar ushtrinë më të fuqishme në botë, duke kërkuar intensifikimin e stërvitjeve dhe forcimin e gatishmërisë luftarake të forcave të armatosura. Deklarata u bë gjatë një takimi dyditor me komandantët ushtarakë në Phenian, në një kohë kur tensionet me Korenë e Jugut mbeten të larta.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve KCNA, takimi u zhvillua të enjten dhe të premten dhe ishte mbledhja e parë e këtij niveli që prej kongresit të partisë në pushtet, të mbajtur në shkurt. Gjatë fjalimit të tij, Kim Jong-un kërkoi që njësitë ushtarake të përmirësojnë aftësitë operacionale dhe të shndërrohen në forca elitare, të gatshme për të përmbushur çdo mision.
Deklaratat e udhëheqësit koreano-verior vijnë në një moment tensionesh të shtuara në Gadishullin Korean. Të premten, Koreja e Jugut propozoi nisjen e bisedimeve ushtarake me Phenianin, me synim sqarimin e çështjeve kufitare dhe rivendosjen e komunikimit mes dy vendeve. Nisma diplomatike e Seulit pasoi shpërthimin e një mine tokësore në zonën e demilitarizuar, ku mbetën të plagosur disa ushtarë koreano-jugorë. Autoritetet e Seulit akuzojnë Korenë e Veriut për incidentin, ndërsa Pheniani i mohon akuzat.
Deri më tani, Koreja e Veriut nuk i është përgjigjur propozimit për dialog. Dy vendet mbeten teknikisht në gjendje lufte, pasi konflikti korean përfundoi në vitin 1953 me një marrëveshje armëpushimi dhe jo me një traktat paqeje. Ndërkohë, Pheniani vijon të investojë në forcimin e ushtrisë konvencionale, zhvillimin e arsenalit bërthamor dhe modernizimin e sistemeve raketore. /tema